Olomoucký Benáček: Předvádíme dobrý basketbal i se silnými soupeři

Olomoucko splnilo cíl, posily zaujaly, tahounem Palyza Poslední utkání základní části elitní domácí soutěže sice basketbalisté Olomoucka nezvládli, když se svitavskými Tury prohráli 65:81, přesto s přehledem postoupili do nadstavbové skupiny A1 pro nejlepších osm týmů. V ní budou bojovat o co nejlepší umístění před startem play off. „Chtěli jsme být do šestého místa, to se povedlo. Se čtvrtými Pardubicemi, které získaly stejný počet výher, máme lepší bilanci, která může na konci nadstavby rozhodovat. První část sezony rozhodně nebyla špatná, když si uvědomíme, že do přípravy nastoupilo pět nových hráčů,“ míní sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek. Při volbě nováčků mělo vedení klubu dobrou ruku. Javonte Douglas se stal nejužitečnějším hráčem celé základní části Kooperativa NBL. Zkušenost dodal rozehrávač Jure Pelko. Výbušnost, nasazení a atraktivní kousky zase Thomas Dunans, vítěz soutěže ve smečování na Utkání hvězd. „Nemůžeme si stěžovat. Úplně nevyšlo pouze angažmá Xaviera Smitha. To se stane, sáhli jsme k výměně na postup pivota. Za ostatní nové hráče, pokud jsou zdraví, hovoří jejich výkony,“ chválí cizince Pekárek. Lukáš Palyza (vpravo) z Olomoucka střílí přes Viktora Půlpána z Pardubic. Největší trefou je angažování Lukáše Palyzy. Reprezentační křídlo se po více než dvou letech vrátilo na Hanou a stalo se velkým tahounem. Nejlepší střelec ligy převzal i kapitánskou pásku a bere na sebe obvykle zodpovědnost v klíčových okamžicích. „Dozrál do pozice lídra. Svoji osobnost umí uplatnit i v kabině nebo na tréninku. Navíc je to český hráč, což je vždy vítaný bonus,“ tvrdí Pekárek. Olomoucko půjde do nadstavby s cílem skončit v tabulce do šestého místa, což zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále. „Do předkola rozhodně nechceme. Naopak se pokusíme naši pozici ještě vylepšit, abychom první kolo play off začínali doma,“ přeje si Pekárek. Plán sportovního manažera začnou uskutečňovat hráči už ve středu, kdy startuje skupina A1. V prvním kole Olomoucko narazí na Svitavy, se kterými končilo základní část. A opět se bude hrát v prostějovské hale od 18 hodin. „Aspoň nemusím hráče na soupeře příliš připravovat. Poslední zápas si dobře pamatují,“ glosoval los skupiny A1 kouč Olomoucka Predrag Benáček.