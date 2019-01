Série výher Olomoucka skončila v Opavě. Zazářili Klečka a Šafarčík

Vicemistra Opavu, která v poslední době podává v NBL nevyrovnané výkony a v tabulce je až sedmá, dovedli k vítězství autor 31 bodů, osmi asistencí a čtyř zisků Radim Klečka a Martin Gniadek, který dal 27 bodů. Pro oba to bylo nejlepší střelecké představení v sezoně.

„Dnes to byly pro nás nesmírně důležité body. V poslední době nehrajeme dobře a prohráváme. Dnes jsme si řekli, že do utkání dáme hodně energie, a to jsme splnili,“ uvedl trenér vítězů Petr Czudek.

„Kromě první čtvrtiny jsme v ostatních zvítězili a to je úspěch. Olomoucko má velmi dobrý, útočně laděný tým se spoustou výborných osobností,“ ocenil soupeře.

Olomoucku nepomohl ani výborný výkon Javonteho Douglase, který měl blízko k triple doublu, když nasbíral 21 bodů, 12 doskoků a osm asistencí. Lukáš Palyza nastřílel 22 bodů.

„Opava dokázala získávat druhé a třetí pozice z útočných doskoků hráčů z perimetru a to je důvod naší porážky. No a samozřejmě výkon Radima Klečky nás srazil na kolena,“ řekl trenér hostů Predrag Benáček.

Na 31 bodů a sedm doskoků se dostal i Petr Šafarčík z Kolína, který zaostal jen o dva body za svým sezonním maximem. Proměnil pět z osmi tříbodových střel. A. J. Walton ho doplnil 22 body, osmi doskoky, sedmi zisky a čtyřmi asistencemi.

Na druhé straně se blýskl Sean O’Brien, který zaznamenal 29 bodů a také 13 doskoků a sedm asistencí.

Děčín navázal na říjnové domácí vítězství nad USK o tři body tentokrát jednoznačnou výhrou. „Takhle přesvědčivě jsme na Folimance už dlouho nevyhráli. Předvedli jsme velmi koncentrovaný a kolektivní výkon. Prostě nám fungovala hlava 40 minut,“ řekl děčínský trenér Pavel Budínský.

Zato domácí kouč Dino Repeša nešetřil kritikou. „Celý týden jsme trénovali zastavení rychlého protiútoku a oni z toho dali 34 bodů. Dalším cílem byl obranný doskok a oni měli jedenáct útočných doskoků. Mladí hráči musí do hry přinést víc, pokud chtějí být konkurenceschopní. Je dost možné, že v týdnu přijdou v týmu změny,“ uvedl trenér USK.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů 17. kolo Pardubice - Brno 85:69 (18:11, 34:27, 62:49)

Nejvíce bodů: Jackson 15, Švrdlík 14, Williams 13, Kohout 12, Půlpán 9 - Keely 18, Stegbauer 15, Roby 13, Farský 9. USK Praha - Děčín 69:89 (18:25, 31:46, 50:70)

Nejvíce bodů: Appleby 19, Tůma 13, O. Sehnal 12, Vukosavljevič 8 - Autrey 14, Grunt, Ježek a Šiška po 11, Carlson 10, Feštr 9. Kolín - Svitavy 90:95 (16:19, 43:48, 64:69)

Nejvíce bodů: Šafarčík 31, Walton 22, A. Thompson 13, Číž 9 - O'Brien 29, Puršl 16, Matěj Svoboda 13, Marko 12, Aiken 7. Opava - Olomoucko 102:92 (21:23, 47:45, 74:69)

Nejvíce bodů: Klečka 31, Gniadek 27, Zbránek a Šiřina po 10, Jurečka 9 - Palyza 22, Douglas 21, Mikulič a Dunans po 16, M. Sehnal a Pelko po 6.