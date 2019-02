Basketbalisté Olomoucka zůstávají ve hře o první trofej

„Je to pro nás velký úspěch. Jsme stále na začátku a postup do závěrečného finále je pro všechny velkým povzbuzením. Pohárová soutěž je specifická. Vždy rozhoduje jedno utkání. V takových zápasech je možné všechno, i když třeba na druhé straně stojí papírově silnější soupeř,“ tvrdí kouč BK Olomoucko Predrag Benáček. „Do každého zápasu jdu s myšlenkou na vítězství. Třeba se to i v poháru podaří,“ dodává před dnešním losem semifinálových dvojic.

Olomoucko v klíčovém čtvrtfinále postrádalo dvojici rozehrávačů Močnik, Pelko a téměř sedmatřicet minut prohrávalo. Pardubice se opíraly o body Williamse a Jacksona a místy si vypracovaly až sedmnáctibodový náskok. Ještě šest minut před koncem domácí prohrávali 66:74, v koncovce ovšem dokázali potrestat chyby Východočechů. Pardubice v závěru šestkrát ztratily míč, její hráči se dopustili dvou nesportovních faulů a jedné technické chyby a dovolili Olomoucku zápas otočit.

„Byli jsme dobře připraveni a tomu odpovídal povedený začátek. Přes tři čtvrtiny jsme byli lepším týmem. V závěru však Olomoucko získalo několik útočných doskoků a dalo pár důležitých košů. Třeba Adam Goga proměnil v klíčovém okamžiku svůj nájezd. Závěr patřil domácím,“ konstatoval pardubický trenér Levell Sanders.

Vítězové se dlouho trápili. Nejlepší ligový střelec Lukáš Palyza se ze hry poprvé trefil až ve 36. minutě, do té doby mířil přesně pouze z trestných hodů. Proměnil jedinou trojku z devíti pokusů, necelé čtyři minuty před koncem ale znamenala vyrovnání na 77:77 a od té doby dali hosté pouze dva body.

„Pro hráče to byl těžký zápas. Šlo opravdu o hodně, což se na výkonu projevilo. Tým celkově vyrobil šestadvacet ztrát, s takovým počtem se obvykle nevyhrává. Ale nesmírná bojovnost dokázala nepřesnosti nahradit,“ ocenil přístup svého týmu Benáček.

I pohárové utkání potvrdilo rostoucí formu českých hráčů v sestavě Olomoucka. Pod košem dominoval Michal Norwa s třinácti body a deseti doskoky, další povedené vystoupení ozdobené patnácti body absolvoval rozehrávač Adam Goga, důležité byly příspěvky Jiřího Dedka (5 bodů) a Františka Váni (9). „Toho si hodně cením. Kluci se nebojí. Už nesbírají minuty za rozhodnutého stavu, stávají se nosnými hráči. Umí se vyrovnat s tlakem, poradí si v těžkých situacích. To mě těší,“ poznamenal Benáček.