Jako demoliční četa. Hanáci uštědřili facku Czudkovi i jeho mužům

„Odehráli jsme opravdu hodně povedené utkání, v němž tým od začátku věděl, co chce hrát, a šel za svým cílem. Výborně jsme bránili, to byl základ,“ pochvaloval si trenér vítězů Predrag Benáček, jehož svěřenci využili některých absencí Opavy a také odstoupení Václava Bujnocha v průběhu utkání.

„Rozdíl mezi soupeři není pochopitelně takový, jak ukazuje výsledek. Ale někdy se to tak sejde,“ poznamenal Benáček.

Vítěze určil už první poločas. Domácí získali dvouciferný náskok už po úvodní čtvrtině a v poločase měli za stavu 60:36 téměř splněno. Hostům nepomohlo ani šestnáct útočných doskoků. Ani jednou v zápase nevedli.

„Zápas mi připomínal Ligu mistrů. Na jedné straně byl tým, který věděl, co má hrát, a pak tam byli moji hráči, kteří nebyli koncentrovaní. Ani jeden neměl nějaký povedený úsek. Olomoucko bylo o iks tříd jinde,“ komentoval průběh duelu opavský kouč Petr Czudek.

„Je to i facka pro mě. Ponaučení, že hrajeme tak, jak trénujeme. A poslední dva tréninky odpovídaly výkonu, který jsme předvedli na palubovce v zápase,“ dodal.

Slezané nevyužili ani možnost vrátit se do zápasu po pauze. V prvních pěti minutách druhé půle dalo Olomoucko pouze sedm bodů, přesto jejich soupeř nedokázal srazit manko pod dvacet bodů.

„Do druhého poločasu jsme šli s tím, že nesmíme dovolit, aby do něj Opava vstoupila jako my do toho prvního. Základem byla dobrá obrana. Díky ní jsme bez problémů přečkali i úvodní minuty, kdy se nám až tak nedařilo v zakončení,“ nabídl svůj pohled na vstup do třetí čtvrtiny František Váňa, křídlo vítězného týmu.

Přes krátký výpadek Olomoucko vyhrálo třetí desetiminutovku o osm bodů a v závěrečné pasáži demolici Slezanů dokonalo dvaatřiceti body. „K tomu nemá smysl něco říkat. To, co jsme předvedli, je prostě ostuda,“ nehledal výmluvy opavský kapitán Jakub Šiřina.