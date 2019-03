Nymburk porazil v nadstavbě Brno, Olomoucko naložilo Opavě

Nymburku se dařilo zejména při střelbě z dálky. Prvních pět košů dali domácí zpoza tříbodového oblouku a celkem trefili 15 trojek z 25 pokusů. O jedinou tak zaostali za ligovým maximem v sezoně.

V poločase vedli úřadující šampioni o 21 bodů, Brno však i v oslabené sestavě vzdorovalo. Ve třetí části se Brno chytlo a to zejména zásluhou Lukáše Stegbauera, který dal celkem 19 bodů. Čtvrtinu vyhrálo 26:18 a snížilo na 11 bodů. K výpadku domácích přispělo i vyloučení Alexe Davise po strkanici pod košem.

„Bojovali jsme dnes ale spíše sami se sebou. Začali jsme dobře, vedli jsme, ale asi jsme byli až moc klidní. Na to si musíme dát pozor. Nesmí se nám stát to, co ve třetí čtvrtině,“ řekl trenér Nymburka Oren Amiel.

Obhájce titulu se pak uklidnil i díky Petrovi Šafarčíkovi, který odehrál zatím nejlepší zápas po přestupu z Kolína, a jeho koše pomohly domácím se zase chytit šňůrou 14:0. Brnu došly síly a Nymburk v poklidu dohrál.

„Pro nás je těžké odehrát pět zápasů ve dvou týdnech v tak malé rotaci. Musíme dát hráče dohromady a zvednout se před důležitými zápasy. Snažili jsme se soupeře nepouštět pod koš, měnit obrany, ale oni jsou i dobří střelci z dálky,“ konstatoval trenér hosů Chrisianos Chougkaz.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - nadstavba Skupina A1 - 7. kolo:

Nymburk - Brno 95:57 (25:12 48:27 66:53)

Nejvíce bodů: Hruban a Šafarčík po 13, P. Pumprla a Wright po 10 - Stegbauer 19, Roby 10, R. Pumprla 8. Olomoucko - Opava 113:64 (29:17, 60:36, 81:49)

Nejvíce bodů: Douglas 27, Palyza 21, Dunans 16, Pelko 14, Váňa 13 - Kvapil 15, Klečka 11, Bujnoch 9. 19:00 Svitavy - Ústí nad Labem. Skupina A2 - 6. kolo:

Ostrava - USK Praha 78:70 (19:6, 39:20, 54:46)

Nejvíce bodů: Stanojevič 18, Boggs 17, P. Bohačík 14, Barham 13, Alleyn 10 - Stevanovič 20, Vukosavljevič 18, Appleby 12. Hradec Králové - Kolín 124:71 (38:15, 64:43, 84:58)

Nejvíce bodů: Sedmák 30, Canda 19, Lošonský 14, Stamenkovič a Peterka po 11 - Novotný 16, Machač 15, Číž 12, Zollo 11.



Kooperativa NBL – A1 KLUB ZÁPASY VÝHRY PROHRY SKÓRE PROCENTA 1. Nymburk 29 29 0 2802:2127 100 2. Svitavy 28 19 9 2349:2179 67 3. Olomoucko 29 18 11 2623:2393 62 4. Ústí nad Labem 28 16 12 2257:2319 57 5. Pardubice 29 16 13 2445:2325 55 6. Děčín 29 14 15 2356:2373 48 7. Opava 29 14 15 2370:2422 48 8. Brno 29 10 19 2135:2342 34