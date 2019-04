Nevolte ho! Czudek lituje svého hlasu, vše změnilo Američanovo chování

„Zachoval se velice nesportovně. Nejen že nám nepodal ruku, ale ještě udeřil do tváře Kryštofa Vlčka,“ zmínil Petr Czudek svého asistenta.

„Utkání bylo zbytečně podrážděné, až to vyústilo v Douglasovo nepodání ruky, a mě mrzí, že jsem mu dal MVP za celou sezonu, protože hráč MVP se takto nechová. To se mi stalo poprvé v kariéře, jsem z toho znechucený,“ přiznal.

Czudek uvedl, že za opavský celek dali Douglase na první místo v národní lize. „Ale za takové chování si MVP vůbec nezaslouží.“

Trenér Olomoucka Predrag Benáček se Opavským za zkrat hráče omluvil. „Od něj tu omluvu beru, ale apeluji, aby Douglas nebyl MVP, nebylo by to hodno naší ligy,“ podotkl Petr Czudek. „Takové jednání do basketbalu nepatří. Navíc vzniká zbytečná řevnivost mezi námi a Olomouckem.“

Tím, že Opavští Olomoucko porazili, vyhnou se mu ve čtvrtfinále. Slezany čeká Děčín, čtvrtí Hanáci se utkají s pátými Pardubicemi.

Aby to bylo jinak a místo na východ Čech jela Benáčkova parta znovu do Opavy, musela by lépe zvládnout středeční zápas.

Javonte Douglas z Olomoucka vstřebává porážku s Děčínem.

Olomoucko vyhrálo první čtvrtinu o pět bodů a ještě v poločase vedlo 40:36, ale po přestávce přišel obrat domácího týmu. „Opava vyhrála zaslouženě, byla lepší. My jsme hráli bez tří hráčů. Můžeme se obejít bez jednoho, ale dva tři, to je pro nás problém,“ vysvětlil trenér Olomoucka Predrag Benáček. „Utkání bylo trochu nervozní, přitom bez velkého důvodu.“

Kvůli zranění Jureho Pelka neměli Hanáci klasického rozehrávače a to se na jejich hře podepsalo. „Měli jsme 22 ztracených míčů, které jsme přihráli Opavě přímo do rukou. Skóre potom ani nemohlo být lepší,“ uvědomuje si kouč.