Olomoucká slavnost. Neporažení basketbaloví mistři míří do Čajkarény

„Myslím, že půjde o skvělý sportovní zážitek. Do utkání zasáhne sedm reprezentantů národního týmu, který postoupil na světový šampionát do Číny. Lepšího soupeře jsme do Olomouce přivést nemohli,“ tvrdí předseda domácího týmu Dušan Tomajko, podle něhož volba na Čajkarénu byla logickým krokem. „Jsme reprezentantem celého regionu a Olomouc je centrem kraje. Právě tady jsme chtěli ukázat špičkový basketbal - a věřím, že to diváci návštěvou ocení,“ přeje si Tomajko.

Oba soupeři na sebe v probíhající sezoně narazili třikrát, v lize i Českém poháru vždy uspěl Nymburk. I kouč Olomoucka Predrag Benáček si uvědomuje, že jeho svěřence čeká hodně těžký úkol.

„Tým, který chce s Nymburkem uspět, musí podat bezchybný výkon od první do poslední minuty. Moc dobře to víme. Naposledy jsme to zažili v pohárovém semifinále. V první čtvrtině se nám nepodařilo podat odpovídající výkon a bylo po zápase. Z pohledu konečného výsledku bylo jedno, že další tři čtvrtiny byly bodově naprosto vyrovnané,“ ohlédl se za posledním vzájemným střetnutím Benáček.

V reprezentační přestávce Hanáci udržovali herní rytmus přípravnými zápasy. Hradec Králové porazili 93:79 a Ostravu 90:85. V obou případech přitom nastoupili v kombinované sestavě. „Nejdříve chyběl reprezentant Lukáš Palyza a Javonte Douglas, který musel na otočku do Spojených států. Ve druhém utkání zase absentovali Thomas Dunans, Marek Sehnal a Jiří Dedek. Ale doufám, že do ligového zápasu už půjdeme kompletní,“ poznamenal Benáček.

V Čajkaréně se nejvyšší domácí soutěž hrála už v minulé sezoně. Výhry v olomoucké hale slavil Nymburk a Pardubice, domácí tým na první úspěch čeká. „Už to čekání chceme ukončit,“ plánuje sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek. Proti Nymburku to bude těžké, regionální tým ovšem bude mít ještě další šanci 6. dubna, kdy v Olomouci přivítá Brno.