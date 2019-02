Basketbalisté Olomoucka se na pohárový vrchol naladili stovkou

„Před zápasem bychom brali i výhru o jediný bod, dopadlo to mnohem lépe. Ve druhém poločase se nám podařilo výrazně zlepšit obranu, tam nám to opravdu sedlo,“ pochvaloval si kouč vítězů Predrag Benáček, který právě na defenzivě postavil týmovou taktiku.

Především Thomas Dunans se snažil zastavit klíčového rozehrávače Turů Romana Marka. „Nemůžu říci, že by zahrál špatně, ale docela se nám Romana podařilo zastavit,“ uvedl Benáček. Hosté živili naději na druhý úspěch v řadě na prostějovské palubovce celý první poločas, který o bod vyhráli. Po obrátce už ale na výrazně zlepšený pohyb a větší agresivitu domácích nestačili.

„Absolutně jsme si nevážili míče. Hlavně ve druhém poločase jsme hráli hodně naivně. Soupeř dal dvaatřicet bodů po našich ztrátách, kterých bylo dvaadvacet. S takovým číslem bychom se vším respektem nemohli hrát ani v Hradci Králové,“ uznal Lubomír Růžička, kouč Turů. „Přesto bych nedělal z porážky velké závěry. Takovým rozdílem jsme prohráli první zápas v sezoně, to se prostě může stát. Nebudeme kvůli tomu věšet hlavy.“

Pro Olomoucko bylo střetnutí poslední přípravou před prvním vrcholem sezony. Dnes od 14 hodin nastoupí v Novém Jičíně proti Nymburku v semifinále Českého poháru. Vítěz si o den později zahraje o prestižní trofej, poraženého čeká zápas o třetí místo.

„Budeme bojovat. Alespoň jednou za sezonu by Nymburk prohrát měl. A kdyby se nám ho povedlo zaskočit v tomhle semifinále, bylo by to jen dobře. Půjdeme si pro to,“ hlásí bojovně z kabiny Olomoucka křídelník František Váňa, který předpokládá, že v novojičínské hale bude bouřlivá atmosféra. „Bude tam docela velký šrumec, hala je poměrně malá a myslím, že by tam mohla být parádní atmosféra a že fanoušci budou hodně slyšet, což může rozhodovat. Věřím, že naši příznivci dorazí, z Prostějova to není daleko,“ dodal Váňa.