Rychlí, inteligentní, tvrdí. Přijela Argentina. Zvučnější tým letos v Brně nebude

I v tomto věku dokázal Prigioni, ověnčený individuálními cenami z Euroligy a španělské nejvyšší soutěže, získat místo v základní pětce Knicks a dovést je z pozice rozehrávače po 13 letech do 2. kola play off. NBA pak hrál další tři roky, během nichž se objevil ještě v Houstonu a Los Angeles Clippers, než se vrátil do Španělska a uzavřel kariéru tam.

Posledních pět let je Prigioni asistentem koučů v NBA a od loňska hlavním trenérem Argentiny, která dnes nastoupí proti českému týmu na úvod přípravného turnaje v Brně.

Kouč argentinských basketbalistů Pablo Prigioni.

Současné hvězdy světového basketbalu, jakými jsou v argentinské sestavě třeba Facundo Campazzo z Realu Madrid nebo José Vildoza z brazilského Flamenga, doplňuje „mohykán“ Carlos Delfino, pamětník olympijského zlata z roku 2004.

„Campazzo a Vildoza patří mezi elitní světové rozehrávače,“ upozorňuje Jiří Welsch, bývalý reprezentant a současný manažer národního týmu. V NBA odehrál 247 zápasů, řadu z nich proti Argentincům. „Dlouhodobě patří mezi elitu. Vrátil bych se na začátek století, kdy generace kolem Ginobiliho, Scoly a Oberta sahala po titulu mistrů světa v roce 2002 a vyhrála olympiádu o dva roky později. Všechno jsou to legendy, výjimeční hráči, pro mě hlavně Manu Ginobili. Extrémně inteligentní, výjimečný hráč, ve své době patřil mezi top patnáct až dvacet borců v NBA. Vyhrál Euroligu, olympiádu, NBA, je v Síni slávy,“ rekapituluje.

S dvěma Argentinci – mimo jiné s dalším z olympijských šampionů Pepe Sanchezem – hrál na klubové scéně, další vídal jako soupeře. „Pro mě Argentinci představovali vždycky velkou hrdost. Hráli tvrdě, sebevědomě a hrdě. Jejich tvrdost byla místy na hranici nečisté hry, avšak v rámci pravidel,“ vybavuje si. Stejný přístup od úřadujících vicemistrů světa očekává i dnes v Brně.

Sežeňte žraloka!

Věhlasu, jakému se basketbalisté Argentiny těší, odpovídají i nároky jejich vedení na start v Brně, který se dojednával jeden a půl měsíce. Výprava čítá sedmadvacet lidí a mezi původními požadavky na dopravu a jídelníček bylo například i zařazení žraločího masa do menu pro hráče.

Češi se připravují na olympijskou kvalifikaci Turnaj v Brně zahájí dnes zápas Česko – Argentina. V sobotu se Argentina utká s Belgií a v neděli proti Belgičanům nastoupí opět domácí. Všechna utkání začínají v 17 hodin v Králově Poli. Pro Česko je turnaj generálkou na předolympijskou kvalifikaci, k níž nastoupí příští týden v Estonsku. Vedle domácího týmu je čekají také Severní Makedonie a Izrael. Do další fáze postoupí ze skupiny dva nejlepší, Češi by se v případě postupu přesunuli do Polska. V Brně jim budou chybět zranění Jaromír Bohačík a James Karnik, naopak tým doplnili Vít Krejčí z NBA a Martin Peterka.

„Jídelníček se od našeho lišil. Vyžadovali i tropické ovoce a některé druhy ryb, které u nás ani nejsou k dostání, což jsme jim po sáhodlouhých diskusích o tom, že nemáme moře a ani se ty ryby u nás nedají sehnat, vysvětlili,“ referuje Michal Šob, manažer české reprezentace. Ve své funkci je dlouhodobě a podílel se na organizaci mnoha akcí, přesto říká: „Vyjednávání s Argentinci byla na můj evropský vkus poměrně složitá, komplikovaná, táhlá a nejasná. Jsem rád, že se je sem podařilo dotáhnout.“

To kvůli Argentině se měnil program brněnského turnaje, když hosté před týdnem náhle přišli s informací, že z pobytu v Evropě odlétají už v neděli. Nemohli tedy ten den nastoupit proti Česku, j a k bylo plánováno, ale zápas se uskuteční už zítra.

Překvapením může být, že jejich start v Brně nestojí víc peněz než v případě jiných soupeřů. „Drazí nejsou,“ ví Šob. „Podmínky mají všichni stejné. Je nepsaným pravidlem, že za pořadatelem turnaje jdou náklady na ubytování, dopravu na místě a jídlo pro 18 až 20 osob. Výdaje nad tento rámec si hosté hradí ze svého. Byť se Argentinci všemožně snažili vyzískat lepší podmínky a chtěli, abychom toho platili daleko víc, zůstalo to takto,“ sdělil manažer.

Úspěchu české nabídky prý nahrál i původní plán organizovat turnaj v Praze. „Klíčová pro nás byla informace, že se Argentina bude měsíc připravovat v Evropě. Použili jsme trik s Prahou, což je nejkrásnější evropská metropole,“ pobavil Šob novináře v Brně. Až poté se ukázalo, že v Praze není volná hala, a přišlo stěhování na Moravu.

Přes veškerou domluvu však Češi včera čekali napjatě, kdy vlastně Argentinci do Brna dorazí. Kvůli potížím s odletem ze španělského Alicante se museli přesunovat až pozdě odpoledne na dvě skupiny. K zápasu tedy možná vyběhnou bez tréninku.

Řeší se i zlomený nos

Aby přílet Argentinců nebyl dost komplikovaný, organizovala česká strana i akutní vyšetření pro veterána Delfina, který si měl v týdnu zlomit nos.

Čtyřicetiletý pamětník sice již není v nejlepších letech své kariéry , přesto poutá velkou pozornost. „I když asi nebude tak rychlý a dominantní jako dřív, pořád jeho zkušenosti a čtení hry znamenají strašně moc. Vždycky byl výborným střelcem. S tím se budeme muset poprat,“ vyhlíží rozehrávač českého týmu Viktor Půlpán.

Od zápasu si slibuje velký svátek. „Je to soupeř, který k nám nejezdí každý den. Proti borcům s takovými jmény to musí být speciální. Poměříme si síly s někým, jehož level je úplně někde jinde,“ těší se několikanásobný nejlepší obránce české ligy, hrající za Basket Brno.

Facundo Campazzo (7) z Argentiny zakončuje na australský koš kolem Pattyho Millse.

Proti Argentině dnes nastoupí poprvé, stejně jako jeho spoluhráči. Na hvězdy, s nimiž se utkají, se dosud dívali jen v televizi.

„Osobně, když se dívám na Euroligu, tak Campazzo a Vildoza jsou jedni z těch, které sleduji. Jejich hra je hodně slušná, mají čísla, jsou tahouny svých týmů. Uvidíme, jestli se v reálu dají ubránit. Já myslím, že ano, ale uvidíme až na hřišti,“ uvažuje dvacetiletá „mladá puška“ českého týmu Richard Bálint, do konce minulé sezony Půlpánův spoluhráč v Brně. Od té nadcházející bude působit ve druhé španělské lize. „Pro mě to budou zkušenosti k nezaplacení. Proti takovému týmu jsem s výjimkou Francie a nedávno hodně nabité Černé Hory ještě nehrál. Zjistím, jak na tom jsem,“ očekává Bálint.