Basketbalisté se v Brně musejí obejít bez zraněných Bohačíka a Karnika

„Jardu Bohačíka trápí achilovka ještě z předchozí sezony a je potřeba ji doléčit tak, aby byl na tu další připravený,“ řekl novinářům manažer národního týmu Michal Šob na adresu zkušeného jednatřicetiletého křídelníka, který naposledy reprezentoval loni v září na mistrovství Evropy v Praze a Berlíně.

„U Jamese Karnika přetrvává dlouhodobá komplikace s kolenem. Nám se ho v rámci únorového reprezentačního okna podařilo jakžtakž připravit, aby byl schopen odehrát aspoň dvě soutěžní utkání za národní tým a pak měl delší čas volno. To zranění se ale nepodařilo ještě vyléčit natolik, aby byl schopen s námi naplno trénovat. U obou je tak jedná o doléčení dlouhodobých zranění,“ doplnil Šob.

Pětadvacetiletý rodilý Kanaďan s českými předky Karnik debutoval v české reprezentaci loni v srpna v Pardubicích proti Bulharsku. První soutěžní utkání sehrál v únoru na stejném místě v kvalifikaci o mistrovství světa proti Francii a následně ještě v Podgorici proti Černé Hoře.

V kádru má Ocampo při absenci Bohačíka a Karnika šestnáct hráčů, ale kvůli problémům s kotníkem z turnaje v Portugalsku netrénuje Ondřej Hanzlík z Baskonie. Ve Starez Aréně Vodova se Češi utkají v pátek s Argentinou a v neděli s Belgií. Do předkvalifikace o OH 2024 vstoupí Češi v Tallinnu 12. srpna ve skupině A proti domácímu Estonsku a v dalších zápasech je čekají Izrael a Severní Makedonie. První dva celky postoupí do semifinále, kde se utkají v Gliwicích s úspěšnými celky ze skupiny B, kterou tvoří domácí Polsko, Portugalsko, Maďarsko a Bosna a Hercegovina.