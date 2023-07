Kluci mi to dobře vyhazovali, ocenil Bálint. Reprezentace našla střelce

Dvacetiletý křídelník přispěl k úspěchu 16 body a byl druhým nejlepším střelcem českého týmu po Vojtěchu Hrubanovi (21). Novinářům po utkání řekl, že si důvěry v reprezentaci váží.

„Nemyslím si, že by to první vítězství bylo vyloženě nutné kvůli sebevědomí. Spíše jde o to, že se snažíme krok po kroku posouvat a hrát líp. Tenhle zápas jsme se posunuli o krok nebo dva a vítězství bylo jen bonus navíc,“ uvedl Bálint.

Čeští basketbalisté částečně napravili na přípravném turnaji ve Viana do Castelo předchozí porážky s Pobřežím slonoviny (81:97) a s domácím Portugalskem (79:91). V emotivním závěru se vypořádali i s absencí kouče Ocampa, který dostal ve třetí čtvrtině druhou technickou chybu. Utkání místo něj dokončil na lavičce asistent Lluís Riera.

„Závěr byl trochu divočejší. Hlavně soupeři už tam ztráceli hlavu. Bylo tam víc trashtalku než samotné hry. Za nás bylo super, že jsme to zvládli. Navzájem jsme se podpořili a to nám pomohlo k výhře,“ podotkl Bálint.

„Jordánsko v poslední čtvrtině začalo hrát nepříjemný basket. Hodně tam strkali, ale bylo dobré, že jsme to zvládli ustát. Semkli jsme se a dotáhli to do vítězného konce, což nám díky první výhře pomůže do další práce,“ doplnil.

Bálint vedle 16 bodů nasbíral také dvě asistence. „Neřekl bych, že by mi zápas nějak extra sednul. Prostě jsem se chytil dvěma lehčími střelami a pak už to na mě vycházelo, kdy mi to kluci dobře vyhazovali a vzniklo z toho všech 16 bodů,“ líčil Bálint, který by mohl být při obměně národního týmu jedním z hlavních stavebních kamenů.

„Pro mě je samozřejmě skvělé vědět, že už mám v týmu nějakou roli. Vím, jak mu pomoct, a je příjemné cítit, že mám důvěru,“ řekl.

Český basketbalista Richard Bálint pálí na koš Pobřeží slonoviny.

Čeští basketbalisté pokračují v přípravě příští týden. Na turnaji v Brně vyzvou 4. srpna Argentinu a o dva dny později Belgii. Pro Bálinta budou zápasy speciální o to víc, že v Brně hraje ligu.

Olympijská předkvalifikace začne národnímu týmu 12. srpna. „Na turnaj do Brna se těším. Doufám, že nás přijde podpořit hodně fanoušků, udělají skvělou atmosféru a odehrajeme dva výborné zápasy,“ dodal Bálint.