Letní liga v NBA, šachové bitvy v horách. Teď je Krejčí připraven pro reprezentaci

Za pět zápasů v Letní lize odehrál Vít Krejčí za Atlantu skoro dvě třetiny toho, co zvládl za celou minulou sezonu NBA. I proto dorazil do Brna, kde doplnil národní tým, v dobré náladě. Průměrně nastupoval na 20 minut v utkání a připisoval si nejen víc jak pět bodů, ale i bezmála pět asistencí v průměru na zápas.

„Náš tým byl hezky postavený. Byli v něm hráči, kteří si chtěli navzájem půjčovat balon, takže jsme hráli docela hezký basket. Od začátku bylo jasné, jakým stylem chceme hrát. Užili jsme si to,“ pověděl třiadvacetiletý rozehrávač novinářům v Brně, kde se Češi v pátek postaví Argentině a v neděli Belgii. Krejčí bude připraven převzít v týmu jednu z důležitých rolí. „Přiletěl jsem před pár týdny, fyzicky se cítím skvěle. Bohužel nám v Letní lize nevyšlo, abychom se dostali mezi čtyři nejlepší a hráli jsme dál, byli jsme skoro tam. Hodnotím to určitě pozitivně. Teď jsem zde a soustředím se na reprezentaci,“ řekl.

Do jejího dresu ho vrátily dva hlavní faktory: jednak po rozpačité sezoně přivítá šanci zahrát si co nejvíc náročných zápasů, jednak se zná s novým trenérem Diegem Ocampem. Zažil ho během angažmá ve španělské Zaragoze, a když si v hlavě srovnal, jak mu styl hry pod tímto expertem vyhovoval, nic mu nebránilo v nominaci.

Aby byl Krejčí co nejlépe připraven, věnoval se v mezičase nejen odpočinku a nabírání fyzických sil, ale i sledování předchozích zápasů národního týmu na turnaji v Portugalsku.

„Nebylo by dobré přijet a nevědět, jaký basketbal se tady hraje. Hlavně jsem měl ale štěstí, že jsem Diega zažil v Zaragoze. Vím, jakým trenérem je, co vyžaduje. Kluky v týmu většinou znám z dřívějších akcí. Máme pár dnů na to, aby si všechno sedlo a abychom se ještě zlepšili,“ podotkl jediný Čech v zámořské NBA.

Vít Krejčí na tréninku před přípravným turnajem basketbalové reprezentace v Brně

První poznatky v Brně mu potvrdily, že Ocampo pracuje podobným stylem jako v klubu. „Chce hrát rychle a agresivně, to je stejné. Samozřejmě se pak výsledný tvar na hřišti liší podle toho, co má k dispozici za hráče,“ nadhodil mladý rozehrávač. Komentáři, zda má kolem sebe lepší mužstvo nyní v reprezentaci nebo dříve v Zaragoze se diplomaticky vyhnul. „To se ani srovnávat nedá,“ usmíval se.

Dovolená s mistrem ligy

Pauzu mezi návratem ze zámoří a nástupem do soustředění v Brně si Krejčí vyplnil dovolenou na horské chatě nedaleko Ostravy, při kterou se ale sportu zcela nevyhnul. Pouze v ruce nedržel míč. Parťákem mu byl další basketbalista Radek Farský, vítěz ligy s Opavou.

Společně běhali, posilovali, čas si našli i na deskové hry. „Celá pointa byla v tom, že šlo o mentální odpočinek. S Ráďou je to navíc vždycky soutěživé, což je jenom dobře. Kdo z nás je lepší šachista? To se zeptejte jeho,“ vybídl novináře se smíchem.

Vít Krejčí hovoří s novináři před přípravným turnajem basketbalové reprezentace v Brně

Od nadcházejícího turnaje v Brně čeká náročnou prověrku. Argentinci, vicemistři světa, sice nepřijedou v nejsilnějším složení, ale pořád má jejich tým velkou sílu.

„Nejlíp se testuje proti těm nejlepším, což tyto zápasy splní. Nejdůležitější je, aby se každý posunoval dál, abychom se zlepšovali, a až se začne hrát kvalifikace, abychom byli připraveni,“ pronesl.

Na to, zda mu současný program pomůže k lepší pozici v NBA, zatím Krejčí nemyslí. Ani s trenéry Atlanty po Letní lize o tom nemluvil. „Teď si všichni dávají volno, já se koncentruji na reprezentaci. Potom uvidíme, kam to povede,“ vyhnul se přímé odpovědi.