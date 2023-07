První výhra pro Ocampa, basketbalisté udolali Jordánsko o jediný bod

Česku se podařilo na turnaji ve Viana do Castelo částečně napravit předchozí porážky s Pobřežím slonoviny (81:97) a Portugalskem (79:91). Reprezentanti se musejí během léta obejít bez omluvených opor Tomáše Satoranského, Jana Veselého, Ondřeje Balvína či Patrika Audy. V Portugalsku nehráli ani Vít Krejčí, Martin Peterka, Jaromír Bohačík a James Kárník, kteří by se měli připojit později.

Výběr trenéra Ocampa zaznamenal v utkání sice první body, soupeř ale od stavu 9:10 nastřílel devět bodů za sebou a vývoj otočil. Také díky sedmi bodům Rondaeho Jeffersona vyhrálo Jordánsko první čtvrtinu 25:20. Potíže se třemi fauly měl tou dobou pivot Šimon Puršl.

Ve druhé čtvrtině se národní tým dlouho hledal v útoku a Jordánsko díky úspěšné tříbodové střelbě získalo několikrát dvojciferný náskok. Závěr půle ale vyšel českému výběru, který díky pěti bodům v posledních 24 vteřinách stáhl manko na rozdíl pěti bodů (38:43). Střeleckým lídrem byl s deseti body Richard Bálint, v jordánském výběru se dařilo jedenáctibodovému Ibrahimovi.

Češi se museli po přestávce obejít Ondřeje Hanzlíka, který se v závěru první půle zranil. Přesto jim úvod třetí části vyšel a díky bodové sekvenci 12:3 vývoj otočili. Národní tým měl ale poté potíže s fauly a Jordánsko i díky trestným hodům získalo zpět drobný náskok. Kouč Ocampo navíc dostal druhou technickou chybu a utkání místo něj dokončil na lavičce asistent Luis Riera.

Martin Kříž trojkou v závěrečných vteřinách snížil a Češi vstupovali do závěrečné čtvrtiny s dvoubodovou ztrátou (61:63). Díky zlepšené obraně a trefám Hrubana a Sehnala vedli tři a půl minuty před koncem 79:73. V emotivním závěru se jim ale nepodařilo skórovat a Jordánsko snížilo na 80:79. Závěrečný Ibrahimův pokus v posledních vteřinách už ale do koše nespadl a národní tým mohl slavit.

Basketbalisté budou pokračovat v přípravě příští týden. Od 4. do 6. srpna je čeká turnaj v Brně, kde se utkají s Argentinou a Belgií. Do předkvalifikace o OH 2024 vstoupí v Tallinnu 12. srpna.