Pořád si ten osudový den bez obtíží vybavuje. „Když jsem šel k telefonu, měl jsem mrákoty. Sotva jsem se držel na nohou a nevěřil, že se to může stát,“ přibližuje Jiří Zídek hovor, v němž mu zástupci Charlotte oznámili, že si ho vybírají do NBA. Tehdy, v roce 1995, se stal prvním českým basketbalistou, který se do nejslavnější ligy světa probojoval.