S argentinskými basketbalisty by měl do Brna dorazit i olympijský vítěz Delfino

V nominaci argentinské basketbalové reprezentace, která se začátkem srpna představí na přípravném turnaji v Brně, figuruje i čtyřicetiletý Carlos Delfino, olympijský vítěz z Atén a bronzový medailista z her v Pekingu. Jména 16 hráčů, které trenér Pablo Prigioni pozval do přípravy na předkvalifikaci olympijských her v Paříži, zveřejnila národní federace na svém webu.