Historická mise pod koši. Co čekat, až Češi vyzvou nástupce Dream Teamu

„Najednou je to realita. Tento zápas zvedá laťku celého mistrovství světa ještě výš,“ zírá reprezentant Vojtěch Hruban a kapitán Pavel Pumprla dodává: „Bude na nás upjatá velká pozornost. Vzhledem k tomu, co to všechno může znamenat pro český basket, jen dobře.“

V jednom z největších měst planety se uskuteční jedna z největších událostí českého sportovního roku 2019: Česko si v Šanghaji při své premiérové účasti na světovém šampionátu zahraje proti americkým hvězdám NBA.

Aby toho nebylo málo, hned na úvod skupiny!

Duel je naplánován na 1. září. Amerika takový mančaft naposledy poslala na olympiádu v Riu, proto lze čekat mánii publika, tlačící se novináře, nálet na každou z 18 tisíc vstupenek do šanghajské arény.

„Nebude to zážitek jen pro nás, ale pro všechny diváky,“ nezastírá Pumprla. Protože za půl roku se uskuteční cosi výjimečného.

Áčko? Béčko? To je jedno

Vzpomeňte si na radost fotbalistů, že je brzy čeká přátelák s Brazílií. Vynásobte si ji faktem, že by borce v ikonické kanárkové barvě potkali na velkém turnaji - a okořeňte představou, že by to pro český národní tým zároveň byla velká mezinárodní premiéra. „Spoustě z nás se splní dětské sny,“ uznává Pumprla.

Češi by ve skupině E teoreticky měli porazit Japonsko a na závěr si to s Tureckem rozdat v přímé bitvě o postup. Všemu ale bude předcházet grandiózní úvod proti USA.

Když se v roce 1992 rozhodla NBA vyslat své hvězdy do Barcelony, zrodila se legenda. Dream Team, mužstvo snů: Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird a spousta jiných es… Soupeře rozkládali na atomy a ti nemysleli na výhry, ale spíš na autogramy. Jedenáct z dvanácti členů týmu skončilo v Síni slávy!

Členové nejslavnějšího družstva historie - amerického Dream Teamu z olympijských her v Barceloně 1992. Osmnáct let nato byl tento tým uveden do basketbalové Síně slávy.

Byla to neopakovatelná, unikátní věc. Americká dominance v mezinárodním basketbalu ovšem i přes pár dílčích zaškobrtnutí trvá.

Hry v Pekingu 2008, v Londýně 2012 a v Riu 2016. Světové šampionáty 2010 a 2014. Pokaždé zlato pro USA! Nástupci Dream Teamu na těchto turnajích navíc ani jednou neprohráli. Prakticky v každém etablovaném sportu je v dnešní době de facto nemožné, aby pět vrcholných akcí pro nejlepší ovládla jediná země, a ještě s bilancí 42-0.

Jenže NBA ční nad zbytkem světa jako basketbalový Everest. Jen čtyři Češi si ligu zahráli. Momentálně v ní srdnatě zápolí Tomáš Satoranský, eso národního týmu. Ale…

Dream Team a ti druzí Hráči NBA se představili na sedmi olympiádách (1992-2016) a na pěti mistrovstvích světa (1994, 2002, 2006, 2010, 2014). Z památných celků vybíráme tři výjimečné. Pravý Dream Team z Barcelony

Pravděpodobně nejlepší kolektiv dějin sportu. Jordan a spol. v roce 1992 zařídili neopakovatelný vstup basketbalových bohů mezi prostý lid. Ve skupině vítězily USA průměrně téměř o 46 bodů, finále s velmi silnými Chorvaty zvládly o 32 bodů. Oslava sportu, zrození legendy. Redeem Team z Pekingu 2008

Bronz z Atén 2004 byl fackou přímo do tváře, a tak na další olympiádu zamířil „Tým vykupitelů“. Kádr plný hvězd - LeBron James, Kobe Bryant, Carmelo Anthony, Dwyane Wade - se postaral o to, aby se basketbal znovu proměnil v americké území. Finále proti Španělsku (118:107) vrátilo zemi hrdost. Model univerzálních vojáků

Příklad z posledního ze světových šampionátů. Ve Španělsku 2014 bylo unikátní, že mezi 50 statisticky nejlepších borců (Top 10 v bodech, doskocích, asistencích, blocích, ziscích) pronikli jen tři Američané! Jenže dohromady tvořili tým - každý, kdo nastoupil i na chvíli, zaválel. Srbsko prohrálo finále o 37 bodů. Podobně vyrovnaný kádr může vzniknout i letos.

„Kdyby proti nám bylo dvanáct takových jako Saty, tak by se to ještě dalo,“ usměje se Pumprla. „Myslím, že ho neurazím tím, když řeknu, že pořád nepatří do nejlepší dvacítky NBA, že to pořád není hráč All-Star kalibru. A tady vyvstává problém. Když si v hlavě projedete jejich nominaci, v pohodě složí áčko i béčko. Asi se zase relativně velké množství hráčů omluví, ale pro ně to nic neznamená. Je jim vlastně úplně jedno, kdo přijede.“

Jak obelstít obra

Trenérem týmu bude Gregg Popovich, nejuznávanější šéf střídačky v NBA a majitel pěti titulů se San Antonio Spurs. Jeho asistentem Steve Kerr, který aktuálně řídí dynastii Golden State Warriors. Mezi 35 borci na výběr jsou LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Anthony Davis a další a další.

Třeba univerzální vousáč James Harden, který v sezoně boří rekordy s až neuvěřitelnou lehkostí, již vyhlásil: „Chci být u toho.“

Do hry vstoupí zdravotní i strategické důvody. Jak daleko kdo dojde v play off? Komu bude končit smlouva? Ale kádr by měl být nabitý i tak. Čína je obrovský a pro NBA nesmírně důležitý trh, Team USA se bude chtít předvést i kvůli potenciálním miliardám dolarů ve vzduchu. Taky se bude bojovat o olympijské Tokio a kdo uspěje na světovém šampionátu, bude mít blíž k letním hrám 2020.

A to je lákadlo i pro nejlepší z nejlepších. I sám LeBron James by po absenci v Riu do Japonska rád jel.

„Slyšet před zápasem národní hymnu a vidět v hledišti americké vlajky, to je neuvěřitelná čest. Extrémně mimořádná věc,“ pronesl legendární Kobe Bryant.

Právě on rozlosoval skupiny a zařídil, že takto namotivované partě osobností budou čelit Češi.

Kobe Bryant při slavnostním losování mistrovství světa basketbalistů v Číně.

I kouč Španělska, tedy ryzího basketbalového obra, po prohraném semifinále v Riu tvrdil: „Bylo to podobné, jako když se na klubové úrovni střetnete s někým, kdo má padesátinásobně větší rozpočet.“

Až tak jsou Američané silní pro elitu. Na poslední olympiádě v premiéře rozsekali Čínu 119:62, a to sundali nohu z plynu hodně brzy. Finové na minulém MS prohráli druhou čtvrtinu 2:29! Ano, může přijít velký sportovní masakr.

„Asi nemůžeme být tak naivní, abychom si na ně věřili,“ uznává Pumprla. „Ale před deseti lety jsme spadli do divize B, hrávali proti Švýcarsku a Kypru - a teď řeším, jestli budu bránit LeBrona Jamese, nebo někoho jiného. Už teď se těším.“

A to na zážitek z kategorie neopakovatelných.