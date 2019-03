LeBron a Cousins, největší motivace pro mladého pivotmana Puršla

„Dá se na to koukat z více úhlů. Na postup je to horší. Skupina, kterou bychom si přáli, to není, protože bychom tam samozřejmě chtěli nějaké lehčí celky,“ komentoval soupeře z USA, Turecka a Japonska. „Ale přece jen, zahrát si proti Americe bude určitě skvělý zážitek a i dál myslíme na postup,“ pokračoval.

O zmíněné skladbě týmů se často hovoří jako o „skupině smrti“, s čímž Puršl v zásadě souhlasí.

„Je jedna z nejtěžších, co se dala vylosovat,“ přisvědčil.

Co se týče USA, bitvy pod košem s kolosy z nejlepší soutěže světa si zatím raději ani nepředstavuje.

„Zaprvé to prakticky nejde, proti hvězdám NBA nehrajeme. Zadruhé vidím pravděpodobnost, že bych tam jel, spíš jako nízkou. Ale bylo by to něco neskutečného. Popravdě, osobně bych si proti Americe určitě zahrát chtěl. I když by to bylo těžké, taková příležitost se jen tak nenaskytne,“ vyznal se.

Koho by chtěl na palubovce potkat? Přirozeně LeBrona Jamese.

„To je jeden z nejlepších, ne-li nejlepší basketbalista, co kdy hrál. A na mém postu DeMarcuse Cousinse. Ten je takový silový, to by mě zajímalo. Chtěl bych si to proti němu zkusit. Ale to je něco, co je spíš ve hvězdách,“ dodal.