Češi vs. ikony NBA. Hruban: Ještě v domově důchodců budeme vzpomínat

I on si pamatuje krkolomnou cestu plnou překážek. „Před takovými šesti, nebo snad nedejbože osmi lety bych tomu víceméně ani nevěřil,“ vybaví si nymburské křídlo, jak se tou dobou český basketbal pomalu dral ze spodních pater. „Poslední dobou je ale dění kolem nároďáku úplně neuvěřitelné.“



Poslední důkaz: reprezentace poprvé v dějinách samostatné země prošla na světový šampionát a v září v Číně ji ve skupině čeká Japonsko, Turecko a výběr USA.

Tedy nástupci slavného Dream Teamu. Superhvězdy. „Co hráč, to legenda,“ souhlasí Hruban. Ale proč stahovat kalhoty daleko před brodem? „Jsem strašně rád, že jsem součástí téhle generace a téhle party, která se dokáže vyrovnat nejlepším v Evropě. A doufejme, že i na světě.“

Co vás napadlo, když Kobe Bryant poslal Česko k americkým šampionům?

Že Kobe špatně losuje. Že jsme tam nechtěli. Ale tu mírnou paniku z těžší skupiny vystřídalo nadšení, že budeme spojovaní s Amerikou. Kvůli Turecku, což byl pro nás jasně nejtěžší soupeř ze druhého koše, byly pocity smíšené. Ale na druhou stranu - s odstupem času si řekneme, že je to úplně super.

Splněný sen, ale zároveň pro Česko takřka neporazitelný soupeř, ne?

V prvním koši kromě Číny stejně byly týmy, co jsou o nějaký level nad námi. Měli bychom to brát z pozitivní strany: zahrajeme si proti basketbalistům, co jsou nejlepší na světě. Až se budeme někde v domově důchodců houpat v křesle, stejně budeme těmi senilními hlasy pořád vzpomínat, jak jsme kdysi hráli proti LeBronovi a spol.

Český basketbalový reprezentant Vojtěch Hruban

Americký výběr je zatím nejistý, koho byste na hřišti chtěl vyzvat vy?

Pro mě je jasný Kevin Durant. To je v současné době ten nejlepší skórer na planetě, dlouho tady takový nebyl. Přestože existují komplexnější hráči, to, co on dokáže dávat a jaké počty bodů umí nasbírat, to je neuvěřitelné. Toho bych si chtěl zkusit ubránit.

Umíte si kvalitu soupeře vůbec představit?

Jsem zvědavý, jak se bude bude dělat na zápas video. Tenhle umí tohle, tohle a tohle. Tohohle nenech střílet ani najíždět, dělat kličku doleva ani doprava. (úsměv) Ani to nebude potřeba: co hráč, to legenda basketbalu. Obrovské ikony nejen basketbalu, ale i celého sportu. Zahrát si proti nim je ohromná pocta. Nejtěžší bude zbavit se syndromu, že nastupujeme proti legendám.

Tak jako když Tomáš Satoranský líčil, že si v NBA musel postupně uvědomit, že nyní už mezi hvězdy sám náleží?

To bude ten těžký úkol! Saty na to měl spoustu zápasů, my dostaneme jeden. Uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě to asi nebude tak, že půjdeme vyhrát. Budeme prostě chtít předvést ten nejlepší basket. A užít si to.

Americké basketbalové hvězdy v akci: vlevo DeMar DeRozan, vpravo LeBron James.

Jste si vědom, jak velká reklama to pro česká basketbal bude?

To je bez debat. Tenhle zápas zvedl laťku celého mistrovství světa ještě o úroveň výš. Všichni říkali, jestli bychom se mohli s Američany potkat, najednou je to realita. Doufám, že se na ten zápas budou všichni fanoušci těšit. Určitě to bude super zážitek.

Upřímně: nezní to celé až nereálně? Češi proti hvězdám NBA?

Bylo to dosud možná až moc daleko. Nikdy mě nenapadlo, že se budeme bavit o tom, že za pár měsíců hrajeme s Amerikou. Nikdy to nebyl blízký cíl. Před pár lety jsem o něčem takovém ani nesnili.

Mění se nějak vaše ambice pro čínský šampionát?

Skupina je sice nejtěžší, jakou jsme mohli dostat, ale pokud budeme hrát tak, jak umíme, není Turecko neporazitelné a Japonsko už vůbec ne. Můžeme postoupit. To je pořád náš cíl.