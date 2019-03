Basketbalový sen. Když se Jarda z Markvartovic těší na LeBrona Jamese

V očích mu zářily jiskry nadšení. Jistě, čistě ze sportovního hlediska je to střet s titánem, se sokem z kategorie prakticky neporazitelných. Ale stejně! „Kdo by to byl řekl, že si Jarda Bohačík z Markvartovic zahraje proti Spojeným státům americkým na mistrovství světa,“ usmívá se tento reprezentant. „S tím asi člověk nemůže být nespokojený.“

Basketbalisté se dotknou hvězd. Na MS je čekají USA, Turecko a Japonsko Los MS v Číně

O tom, že Češi ve skupině E narazí na USA, Turecko a Japonsko, rozhodla při losu pravačka legendárního Kobeho Bryanta. „Já ho nikdy moc nemusel,“ mrkne jiná opora národního týmu Vojtěch Hruban. Ale zároveň tím ikona Los Angeles Lakers vzbudila basketbalové pozdvižení.

Jelikož Američané začali s „exportem“ hvězd NBA na mezinárodní akce až v Barceloně 1992 a samostatné Česko dosud nikdy na olympiádě ani na mistrovství světa nehrálo, chystá se velká premiéra.

„Já vlastně ani nikdy nepřemýšlel nad tím, že bych měl hrát proti LeBronovi,“ líčí upřímně Bohačík. „Omluvil se už? Zatím ještě ne? Třeba ho tam nalákám! Amerika je samozřejmě něco úplně šíleného, budeme muset koupit asi nějaký dobrý foťák.“

Výběr USA byl předem nalosován do nablýskané Šanghaje, aby měl příjezd sportovních miliardářů ty nejlepší kulisy.

„Mnohem raději bychom je potkali v pokročilejší fázi, ale zase by byla škoda nepotkat je vůbec,“ říká Pumprla. „Pro mě je to reálně jedna z posledních šancí, kdy si můžu zahrát proti hvězdám NBA. Doufám, že všechno vyjde a na šampionát pojedu, ke konci kariéry je to ohromná věc. Už teď se těším.“

Kobe Bryant při slavnostním losování mistrovství světa basketbalistů v Číně.

Výsledkové ambice tímto soupeřem dostaly zabrat, o tom žádná. „Z tohoto pohledu jsme chtěli jinou skupinu,“ kývne Bohačík. „Ale když už nic, zahrajeme si s Amerikou. Určitě to pro nás bude pěkný zážitek.“

To jsou ještě hodně střízlivá slova. Ani sportovní profesionálové si prostě občas nemůžou pomoci.

„Kdyby mi to nebylo blbý, klidně se s nimi vyfotit půjdu,“ říká Hruban - aby toho nebylo málo, Češi budou úplně prvním soupeřem Američanů na turnaji! „Doufám, že budeme třeba na stejném hotelu, abych se s nimi nemusel fotit v hale. Pokud to půjde, rád si nějaký společný snímek udělám. A byl by hodně vysoko na nástěnce toho, co se dá v basketu zažít.“

Zvlášť v kontextu roků minulých.

„Před deseti lety jsme hráli proti Kypru, Slovensku, Švýcarsku,“ vybavuje si reprezentační kapitán Pumprla. „Jde vidět, kam jsme se posunuli. Super, že Američani vyšli. Kluci, co mají před sebou dalších pět až deset let v nároďáku, snad ještě tuhle možnost mít budou, ač pravděpodobnost není moc vysoká. Nezahrát si proti USA teď, to by spoustu z nás včetně mě mrzelo.“