Basketbalisté Písku po obratu v závěru zápasu porazili Ostravu

Basketbalisté Písku porazili v 7. kole ligové nadstavby Ostravu 96:93 a vystřídali ji v čele skupiny A2, ve které jde o dvě postupová místa do play off. Domácí Sršni zápas rozhodli v úplném závěru, poté co ještě tři minuty před koncem prohrávali o osm bodů (82:90). Poslední tři body zápasu trefil z trestných hodů v závěrečné čtvrtminutě Petr Šlechta, autor 17 bodů. Pokus Elyjaha Williamse o vyrovnání cíl nenašel.