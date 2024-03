Děčín si opět vyšlápl na mistra Opavu. Naše nejlepší první půle, zářil Grepl

„Posledních několik zápasů s Opavou je vypjatých. Ale to nebylo nic s ohledem na to, co nás čeká v blížícím se play off,“ odtušil děčínský trenér Tomáš Grepl.

Jeho parta utrpěla s Opavou čtyři porážky v řadě: v posledním zápase finále, ve zlatém boji Federálního poháru a ve dvou ligových bitvách. Teď se k úspěšné sérii nadechli naopak Válečníci.

Forma rivalů byla před zápasem obdobná, výhry prokládali porážkami. Rozhodl už úvodní poločas a v něm útočné manévry Děčína. Za prvních dvacet minut nastřílel 51 bodů, přitom kolo předtím v Pardubicích 57 za celý zápas.

„Po našem hrůzostrašném výkonu v Pardubicích jsme se potřebovali rehabilitovat, což se nám povedlo v prvním poločase, který byl pravděpodobně naším nejlepším v celé sezoně,“ pochvaloval si Grepl pro ČT Sport.

Opavu držel pivot Pecháček, který jen za první čtvrtinu zaznamenal 11 bodů, ale ve druhé odpadli hosté všichni a 11 bodů si zapsali jako tým dohromady. „Bohužel jsme v ní vypadli z role, tam vznikl rozdíl, že jsme se dostali do propasti až 19 bodů. Nechali jsme soupeři, aby dal rychlé protiútoky, měli jsme ztráty. A Děčín nás potrestal,“ shrnul opavský trenér Petr Czudek, jehož tým je v tabulce druhý.

Po přestávce se Opava dotahovala i díky famózním trestným hodům, proměnila prvních 23, nakonec 29 z 31. A když Pecháček minutu před klaksonem čtvrté čtvrtiny trefil dvojku, bylo to 84:88 z pohledu hostů. Jenže drama uťal Ogundiran, dal dvojku s faulem a bylo hotovo. Šiřinův průstřel zpoza oblouku v posledních sekundách už jen porážku korigoval.

„Snažili jsme se, ale na víc než na minus čtyři to nestačilo,“ posteskl si trenér úřadujících mistrů Czudek.

Nejlepšími domácími střelci byli Svoboda s Waltonem, kteří nasázeli 18 bodů, opavský Pecháček jim sekundoval se sedmnácti. „Ve druhém poločase jsme bohužel přistoupili na pochodový basketbal Opavy, přestali jsme hrát dopředu, začali jsme to drbat. Hráli jsme celou dobu do zóny a málo jsme stříleli, což je náš největší problém,“ litoval Grepl. „Ale výhra je pro nás nesmírně cenná.“

Basketbalová Kooperativa liga mužů 9. kolo nadstavby, skupina A1: Děčín - Opava 91:87 (28:26, 51:37, 67:57)

Nejvíce bodů: Matěj Svoboda a Walton po 18, Šturanovič a Ogundiran po 12 - Pecháček 17, Mokráň 15, Farský a Kouřil po 14. Diváků: 990.

Tabulka: