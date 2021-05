ONLINE: Zlatou tretru načíná největší lákadlo, tyčkařský rekordman Duplantis

Letošní jubilejní 60. ročník soupeření špičkových atletů si přímo v hledišti užívá 1500 fanoušků s negativním testem na koronavirus.

A hned při první disciplíně mají šanci vidět nejzvučnější jméno, které letos do Češka zavítalo: ve skoku o tyči soutěží držitel světového rekordu Armand Duplantis.

„V Ostravě chci samozřejmě předvést pořádný skok, cokoliv nad šest metrů bude při prvním velkém mítinku v pořádku,“ přeje si 21letý Švéd, který loni v září stanovil nové venkovní maximum 615 centimetrů.

Jeho největším vyzývatelem je Američan Sam Kendricks, jehož osobák má hodnotu 606.

Český souboj v oštěpu

Od 17:00 odstartují své klání oštěpařky i s Barborou Špotákovou a Nikolou Ogrodníkovou. Prvně jmenovaná absolvovala první klání sezony před deseti dny, kdy ve Splitu hodila 58,24 metru.



Ogrodníková své plány popsala následovně: „Bude to pro mě závod, ve kterém si chci hodit nějaké své maximum. A budu se snažit vyhrát.“



Souběžně s oštěpařkami vstoupí do mítinku také dálkař Radek Juška.

Staněk poprvé po titulu

Svůj první start po triumfu na březnovém halovém mistrovství Evropy v Toruni absolvuje koulař Tomáš Staněk.

„Jde o začátek sezony a v hale jsem se předtím vyšťavil víc, než bylo zdrávo. Těším se na Tretru, ale ani ještě nechci už teď házet tak daleko. Sezona bude dlouhá, radši si počkám,“ nechal se slyšet před začátkem mítinku.

Hlavním favoritem závodu, který začne v 17:55, tak je Polák Michal Haratyk, který minulý týden zaujal výkonem 22,17 metru.

Hvězdní trojskokani, zaútočí Vetter na rekord?

Ve tři čtvrtě na sedm začnou úřadovat trojskokani, jejichž soutěž nabídne souboj Američana Christiana Taylora s Huguesem Fabricem Zangem z Burkiny Faso.

„Na Tretře budu chtít ukázat, co ve mně je,“ vyhlásil Zango, který se letos v lednu blýskl halovým světovým rekordem 18,07 metru. „Fakt se na to těším a udělám všechno pro to, abych místní trofej Christianovi sebral.“

O chvíli později vypukne i měření oštěpařů s českými reprezentanty Petrem Frydrychem, Vítězslavem Veselým a Jakubem Vadlejchem. Největší pozornost však bude upřena na Němce Johannese Vettera, který se netají ambicemi pokořit světový rekord Jana Železného 98,48 metru. Před osmi měsíci se k němu přiblížil na 72 centimetrů.

V 19:15 se na čtyřstovce ukáže Pavel Maslák, závod ozdobí mistr světa z roku 2011 a olympijský vítěz z Londýna Kirani James, který se při svém třetím startu na Tretře netají ambicemi na vítězství.

O deset minut později poběží dvoustovku Lada Vondrová, za soupeřku bude mít třeba Dafne Schippersovou, světovou šampionku na této trati z let 2015 a 2017.

Posledním závodem programu bude od 19:45 běh na 3000 metrů, v němž se o pokoření maxima Tretry 7:31 pokusí Joshua Cheptegei z Ugandy, světový rekordman na pěti i deseti kilometrech.

„Poběžím, co nejrychleji to půjde a co nejrychleji mě nohy pustí. Uvidíme, na co to bude stačit.“

Průběh mítinku sledujeme v podrobné reportáži.