Hlavně porazit svůj vzor. Příběh létajícího Zanga z Burkiny Faso

Seděl vedle Taylora, dvojnásobného olympijského vítěze a čtyřnásobného mistra světa, a působil tak trochu nesměle.



Při každé odpovědi se usmíval a bylo znát, jak si svého staršího soupeře váží.

„Víte, to je dlouhý příběh. Když jsem v roce 2011 s atletikou začínal, vídal jsem Christiana i další velké trojskokany v televizi a na Youtube. Oni byli mými vzory, k nim jsem se chtěl přiblížit. Je to zvláštní, že je teď mým protivníkem. Vždyť on je šampion, nejlepší v historii,“ vyznal se před atletickým mítinkem Zlatá tretra na ostravské tiskové konferenci Hugues Fabrice Zango.

Trojskokanský objev a světový rekordman v hale.

„A to je právě ono… Co on už dokázal, to mě ohromuje. Nerad mluvím o tom, kdo je nejlepší v historii. Jsem vděčný za všechny své medaile, ale nakonec, vždycky jsem byl jen nejlepší v tom daném dni. Světový rekord, to je něco jiného a Fabrice už ho má. Trochu mu ho závidím,“ smál se Taylor.

SE SVÝM VZOREM. Hugues Fabrice Zango (vlevo) na tiskové konferenci s Christianem Taylorem před startem Zlaté tretry.

Bylo 20. ledna, když se Zangovi změnil život.

Na halovém mítinku ve francouzském Aubiére letěl a letěl a letěl. Dál, než kdokoliv před ním. O 15 centimetrů překonal světový rekord Teddyho Tamgha - svého současného kouče.

„Věděli jsme, že můj rekord padne, protože ho Hugues v tréninku několikrát překonal. Teď se ale nesmíme zastavit, musíme se vrátit do práce. Tohle je jen začátek velkého příběhu,“ tvrdil jedenatřicetiletý Francouz.

Zango si tehdy o 30 centimetrů vylepšil osobní maximum a zároveň se stal prvním rodákem z velké západoafrické země Burkina Faso, který kdy vytvořil světový rekord v atletice.

„A to mi dodává o to víc sebevědomí a sebedůvěry v mé schopnosti. Dřív jsem se jen chtěl dostat na olympiádu. Pak na ní získat medaili. Teď tam chci jet pro zlato,“ prohlásil Zango.

I v Ostravě o momentu, který mu změnil život, promluvil.

„Ten výkon mi otevřel oči. Momentálně pro mě neexistuje limit. Myslím, že jsem schopný všeho. Letos je pro mě hlavní misí získat medaili v Tokiu, pro tenhle sen chci udělat vše,“ říká.

Jestli přemítá i o venkovním rekordu Jonathana Edwardse, který má hodnotu 18,29 metru? Nebo jestli pomýšlí i dál?

„Pokud budu muset skočit 18,50, abych porazil Christiana na olympiádě, udělám to. Tělo mám v pořádku, mysl taky, všechno je možné,“ usmívá se. „Už to, že skáču proti němu, je pro mě úspěch. Chci ho porazit, abych mu ukázal, kolik jsem se z jeho kariéry naučil. Takhle bych mu chtěl poděkovat a taky ukázat, o kolik jsem se za těch deset let zlepšil.“

A že se zlepšil…

Atletem náhodou

Atletika a Burkina Faso?

To příliš dohromady nejde. V téhle 20milionové zemi vede fotbal s cyklistikou. Atletických stadionů je v Burkině Faso pomálu.

„A já byl vůbec úkaz. Začínal jsem s taekwondem, protože mě moc bavily bojové sporty. Těm u nás ale vůbec nikdo nerozumí. Pak jsem zkoušel i fotbal, který je u nás hlavním sportem, ale až tak mě nezaujal,“ vyprávěl 27letý muž.

K atletice se tak dostal náhodou.

Před deseti lety byl učitelem tělocviku vybrán, aby školu reprezentoval na atletických závodech - v běhu. Zango později zvládl stovku pod 11 vteřin, ale tehdy jednoho z koučů upoutal něčím jiným. Svým odrazem.

„Myslel jsem, že po fotbalové průpravě by ze mě mohl být slušný běžec. Ten trenér mi ale hned řekl, že ve mně vidí budoucího skvělého skokana,“ popisoval.

Tři roky spolu trénovali, než se Zango přesunul do Francie, kde začal studovat na univerzitě poblíž Lille elektrotechniku a také posílil tamní atletický klub. Na světové univerziádě v Kwangdžu pak získal v roce 2015 stříbro, stejně tak o rok později na africkém šampionátu v Durbanu.

Jenže na globálních akcích mu to nešlo. Světový šampionát v Pekingu a olympijské hry v Riu? Zklamání, ani jednou nepostoupil do finále. Že by ho to zlomilo? Nikoliv, ba naopak. Začal hledat trenéra, se kterým by mohl naplnit svůj potenciál. Se kterým by se mohl dostat za 18 metrů.

Až našel Teddyho Tamgha, mistra světa z roku 2013 a držitele světového rekordu v hale.

„Sledoval jsem ho na sociálních sítích a pochopitelně pomohlo, že ředitel mého klubu ve Francii se s ním znal. Kontaktoval jsem ho a on souhlasil, že mě bude trénovat,“ popisoval.

Tady začala pohádka, která pokračovala bronzem na světovém šampionátu v Dauhá. První medailí z atletického šampionátu pro jeho zemi. Když pak Zango přistál doma v hlavním městě Ouagadougou, uvědomil si, co podobný úspěch pro jeho národ znamená.

„Před letištěm na mě čekal šílený dav lidí. A všichni byli tak šťastní! Tančili, zpívali, dokonce jsme si spolu zazpívali národní hymnu. Na tohle nikdy nezapomenu,“ líčil.

Teď už je doma velkou hvězdou.

„Když řeknete mé jméno, většina lidí ho zná, stávám se slavným, hlavně mezi mladými. I pozice atletiky se v naší zemi mění, sleduje ji čím dál víc lidí. Ale já chci víc. Usain Bolt posunul sport na jinou úroveň, posunul lidské limity. To chci i já. Světový rekord má venku hodnotu 18,29 metru, což je fajn, ale nemyslím si, že se nedá skočit dál. Až se stanu držitelem světového rekordu i pod širým nebem, budu spokojený,“ říká.

Letos zatím venku startoval pouze na menším mítinku v Montpellieru, kde skočil 17 metrů a 40 centimetrů.

„Slušné na začátek sezony. Ale pro mě to nebyl velký mítink, spíš trénink. Nebyla tam velká konkurence, kterou potřebuju. Zato tady na Tretře to bude jiné, budu chtít ukázat, co ve mně je. Fakt se na to těším a udělám všechno pro to, abych místní trofej Christianovi sebral,“ říká 27letý atlet.