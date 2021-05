630? To je tvůj osud, chlapče. Jak přilákali i do Česka nejlepšího atleta světa

Vedle něj sedící Američan Sam Kendricks, aktuální mistr světa, se ohradí a říká mu: „Jasně, 630 zní crazy. Ale proč by to mělo být nereálné? 630 je tvůj osud. Věř mi. Už dřív jsem ti to předpovídal. A to tě nechci nijak stresovat.“

Však ho také Armand Duplantis s úsměvem usadí: „Radši už mlč.“

Alfonz Juck, manažer ostravského mítinku Zlatá tretra, si vzápětí přisadí: „Nám by stačilo i 620.“ Ve středečním odpoledni se tu tyčkaři utkají.