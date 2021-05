Fascinace rekordy. Co chystá hvězdný Cheptegei na Zlaté tretře

V jaké formě jste do Ostravy dorazil?

Hlavně bych chtěl poděkovat organizátorům, že mě sem dostali. V tomhle nejtěžším období pandemie se fakt těším, až se zase začne závodit. Chci právě tady začít s přípravou na olympijské hry v Tokiu, chci si otestovat rychlost.

Kde se momentálně nacházíte v přípravě?

Myslím, že v tenhle moment mám přesně takovou formu, jakou bych měl mít.

Na Tretře poběžíte tři kilometry. Není to pro vás málo?

Všichni víte, že běhám spíš delší tratě, ale taky občas potřebuju nějakou výzvu, proto jdu do tak krátké vzdálenosti. Na národním šampionátu jsem běžel patnáctistovku a vylepšil jsem si osobní rekord.

Ugandský vytrvalec Joshua Cheptegei pózuje před tabulí s hodnotou nového světového rekordu v běhu na 5000 metrů - 12:35.36.

Viděl jste někdy světový rekord Daniela Komena na třech kilometrech?

Mnohokrát. Víte, když jsem vyrůstal, sledoval jsem tyhle rekordní závody a dívám se na ně opakovaně. Letos jsem ho viděl třeba pětkrát, pořád nemůžu uvěřit, že to zvládl, byl to neskutečný výkon. Komen je jedna z největších osobností atletiky. Vždyť jeho rekord se snažili překonat Kenenisa Bekele, Haile Gebreselassie, Hišám Al-Karúdž a nikdo to nedokázal. Aspoň je vidět, jak kvalitní ten rekord je.

Nejblíže byl právě Al-Karúdž, ale i ten zaostal o skoro dvě a půl vteřiny. Je rekord nedotknutelný?

Není. Komen není mimozemšťan, pořád je to jen člověk, který ten rekord nastavil.

Zlatá tretra ONLINE Mítink sledujte ve středu od 16:30

Bude i tohle maximum ve středu večer ve vaší hlavě?

Pro mě bude hlavní rekord mítinku, tedy čas 7:31. Když se to povede a bude hezky, pokusím se o ugandský rekord. A až jako úplně poslední věc budu řešit světový rekord. Není to jen tak, na takový výkon se vám musí všechno sejít, musíte se dobře vyspat, musí být hezky. Vždyť 25 let nebyl překonán! Poběžím, co nejrychleji to půjde a co nejrychleji mě nohy pustí. Uvidíme, na co to bude stačit.

Co bude nejdůležitější? Vodiči, vaše pohoda, počasí?

Nejdůležitější bude probudit se se zdravým tělem a duchem. Druhá věc je pak počasí. Když není hezky, nebo se objeví cokoliv, co vám nedovolí běžet rychle, rekord neuděláte. Kamarádi vodiči mě určitě dostanou do optimální rychlosti.

Jak jste v posledním roce řešil trénink?

Pandemie nám hodně ublížila, všem. Loni jsem chtěl v Tokiu získat zlato, ale nakonec jsem chápal, že olympiádu odložili. Navíc, pořád ji máme před sebou, takže jsme o ni úplně nepřišli. A já díky tomu dostal šanci zaběhnout dva světové rekordy, což by se mi určitě nepovedlo, kdyby olympiáda byla. I za to jsem vděčný.

Plán pro Tokio asi zůstává stejný – zlato z 5 i 10kilometrové tratě?

Momentálně to tak s koučem plánujeme. Chceme dvě zlaté medaile. Nejprve z desítky, pak uvidíme, ale rádi bychom i zlato z pětky.

Pokud byste si musel vybrat svou nejoblíbenější trať, která by to byla?

Kdybych si opravdu musel vybrat, asi by to byla desítka. A proč? Když mluvíme o rychlostní vytrvalosti, myslím, že právě pro tuhle trať mám nejlepší vlastnosti.

Co vaše další plány po Tretře, kde vás fanoušci ještě uvidí?

Teď se chci soustředit na zítřek a ještě na jeden závod ve Florencii. A pak už olympiáda.