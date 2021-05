Kontrolovat můžete svůj výkon, počasí ne, říká Kirani James, hvězda Zlaté tretry

Připomněl, že loni vinou koronavirové pandemie nesoutěžil vůbec. Naposledy startoval na mistrovství světa v Dauhá na podzim 2019. Tam neuspěl.

Ostrava je pro něj důležitou zastávkou v cestě na olympijské hry v Tokiu. Po Tretře nastoupí ještě v Dauhá na Diamantové lize a vrátí se do Spojených států za další přípravou.

Byť do Ostravy dorazil po dlouhém letu z Phoenixu v Arizoně, kde žije, říká, že energie má dost.

Sílu do sezony mu vlil i první letošní start, což bylo v Phoenixu. „Tam běžel pod čtyřicet pět vteřin, takže má formu,“ upozornil manažer Tretry Alfonz Juck.

James se do Ostravy vrací po osmi letech. V roce 2007 tam byl druhý na světovém šampionátu do 17 let a o šest let později tam vyhrál Zlatou tretru, když na čtvrtce časem 44,49 vteřiny překonal rekord mítinku Kubánce Alberta Juantoreny z roku 1976. Ten mu ale hned další rok vzal Američan Lashawn Merritt (44,16).

Bude ho chtít zpět? „Uvidíme,“ zajiskřily Kiranimu Jamesovi oči. „Především chci ale zvítězit. Čas bude záležet i na podmínkách, jaké budou. Těžko ho předvídat. Nikdy jsem to ani nedělal.“

V Ostravě je chladno a prší. Podobné počasí by mělo být i ve středu. „Kirani je bez ohledu na to připravený zaběhnout dobrý čas,“ prohlásil jeho trenér Harvey Glance.

„Není to pro mě žádný šok,“ komentoval nynější klima James. „Už jsem v takovém počasí závodil. Třeba na Hrách Commonwealthu (v roce 2014 ve Skotsku – pozn. red.). A zaběhl jsem tam 44,2 vteřiny. Podobné to bylo v Iowě na Drake Relays. Rozhodně můžete kontrolovat jen svůj výkon, počasí ne. Budu se ale snažit zaběhnout nejlepší výkon, jaký bude možný.“

Kirani James je už v plném tempu, ale jaký byl ten minulý rok, kdy nesoutěžil? „Měl jsem více odpočinku. Ale zároveň jsem i častěji trénoval. Museli jsme pandemii brát vážně, abychom chránili sebe i ostatní. Zdraví bylo více než olympijské hry. A tak jsme to brali,“ odpověděl James.

Nyní se těší na pořádné závody. A také na své soupeře, mezi nimiž bude i Pavel Maslák. „Rád se s ním potkám, protože se dobře známé z různých závodů.“

Takže sleduje své protivníky? „Ano, ale i kdyby ne, tak známí mě na ně upozorní. Nevyhnu se tomu. Na Tretře si budu všímat Freda Kerleyho,“ zmínil amerického čtvrtkaře, který ale v Ostravě poběží sto a dvě stě metrů. „A také chci vidět Christiana Taylora (americký trojskokan – pozn. red.), což je velká osobnost.“