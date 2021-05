Čekám na správný závod. Chtěla bych hodit k 70 metrům, říká Ogrodníková

Dnešní výkon nad očekávání?

Ani ne, protože v Africe jsem měla tréninky velice dobré, takže jsem tak nějak doufala, že ta výkonnost letos půjde výš, že to trochu stabilizuju než ty roky před tím. Myslím si, že ještě nejsem na tom svém maximu, protože pořád je to jen druhý závod a rozběh ještě není úplně dokonalý v konci, nechytám ty pozice správné, ještě čekám na ten správný závod.

Kde je to maximum?

Já bych si strašně moc přála hodit k sedmdesáti metrům. Věřím tomu, že na to mám, ale jestli to bude letos, nebo příští rok to nevím, ale vím, že jsem schopná to hodit.

Prohrála jste dnes jen s Christin Hussongovou, podobně jako na evropském šampionátu v Berlíně. Příjemné vzpomínky?

(Zasměje se) Jo, mě se ten závod moc líbil. Bylo to takové moc hezké, že tady měl člověk někoho, s kým mohl bojovat. Opravdu jsem se snažila vyhrát, moc jsme po tom toužila a možná i to mě trochu blokovalo v určitém smyslu, že jsme běžela jak šílená a v konci jsem to nechytala.

Jaká byla atmosféra?

Ze začátku nic moc, ale jak holky začaly házet, tak ten adrenalin ve mně začal působit. Dala jsem ty fanoušky, nebo to publikum stranou a spíše jsem soutěžila sama se sebou a chtěla hodit co nejdál a vyhrát.

Zpravodajství Zlatá tretra 2021

Nebylo úplně teplo, asi byste si přála teplejší mítink, je to tak?

Určitě ano, protože jsem hrozný teplomil, takže mi takové podmínky nevyhovují, a i ten vítr nebyl nic moc extra. Takže bych si počkala na to teplejší počasí.

Porazila jste Barboru Špotákovou, je to vždycky motivace?

Já nikdy nesoutěžila s nikým, nemám osobní souboje. Já jsem prostě chtěla hrozně vyhrát a bylo mi jedno, kdo bude tady. Chtěla jsem ten střevíc a mrzí mě, že ho zase nemám.

Oštěpařka Nikola Ogrodníková na Zlaté tretře.

Váš kouč Jan Železný jakožto ředitel mítinku bývá hodně rozlítaný, asi měl i méně času vám něco poradit, ne?

Domluvili jsme se tak. Nechtěla jsem, aby to bylo jako na tréninku, že je tam ten trenér furt. V určitém smyslu je to dobré, že vám něco málo řekne, ale jindy je dobré, když si pomůžete trochu sám. Dýchne na vás atmosféra, musíte si poradit.

Co vás čeká dál?

Mám ještě závody v Linci 26. května a potom mítink ve Finsku. Diamantovky mají být v červenci, tak snad se nic nezmění.