Když nás ragbisté viděli, přestali se roztahovat, smál se zlatý koulař Staněk

Zásadní otázka: zdraví drží?

Drží. Po halové Evropě jsme ale museli trochu zvolnit. Dva dny poté jsem totiž už odlétal na soustředění do Afriky, takže nebyl čas dát moji bolavou nohu (stehenní sval) do kupy. V Africe jsem potom neházel tolik otočkou, ale snažil jsem se i tak pracovat, co se dalo, abych byl ve formě.

Neočekáváte tedy, že hned zkraje sezony hodíte tak daleko jako váš největší soupeř ze zimního souboje o evropské zlato, Polák Haratyk?

Rozhodně ne. Jde o začátek sezony, bude to můj první závod a v hale jsem se předtím vyšťavil víc, než bylo zdrávo. Těším se na Tretru, ale ani teď ještě nechci házet tak daleko jako Haratyk. Sezona bude dlouhá, radši si počkám.

Co jste tedy říkal minulý týden jeho výkonu 22,17?

Že asi dobře natrénoval a je naštvaný po hale. Koukám taky, co předvádějí v Americe Kovacs, Crouser nebo Hill (výkony za 22,30). Ovšem to se dá očekávat, že takové výkony budou přicházet a velká světová jména budou předvádět nesmysly. Z toho si člověk nemůže dělat těžkou hlavu. Podstatné je, abych se dál pořádně připravoval na olympiádu.

ZLATÝ. Koulař Tomáš Staněk se raduje v polské Toruni z titulu halového evropského šampiona.

Na soustředění v Africe bylo tentokrát méně atletů než obvykle. Jak se vám zamlouvalo?

Až na ty náústky, co bylo letos nutné nosit, mi to přišlo lepší než obvykle. Byli tam víceméně jen Češi a Slováci, další země moc ne. A kromě místních ragbistů nebyl ani v posilovně problém. Vyplnili jsme formulář a měli jsme v ní vždycky své místo. Nebylo to jako jindy, že jakmile začalo pršet, všichni se do posilovny nahrnuli a nedalo se tam hnout.

I s těmi ragbisty jste se nakonec srovnali?

Jo, oni asi viděli, že jsme větší, tak byli takoví shovívavější. Jinak mají tendenci se roztahovat, ale uskrovnili se. Byla to taková mláďátka z univerzity.

Řekl byste, že halový úspěch podpořil i vaši motivaci?

Asi jo. Určitě ji neztrácím. Jen když jsem byl předtím v halové sezoně zraněný, trochu jsem ji ztratil, protože jsem věděl, že na osobák to nebude, tak jsem spíš bojoval s tím, aby byla vůbec nějaká medaile.

A byla zlatá.

A pak jsem si i nějaké silovo-dynamické osobáky v přípravě udělal, i když jsem byl zabržděný tím mým zraněním. Pokořil jsem 150 kil v trhu, o což jsem se snažil docela dlouho. Taky v dřepu s činkou a v házení z půlotočky z místa jsem dal osobák. Našlápnuto mám dobrým směrem, jen nesmím nic uspěchat, protože s tou mou bolavou nohou se pořád sžívám, respekt k tomu svalu tam furt je.

Co to znamená před Zlatou tretrou?

Že nechci v závodech zametat a bojovnost ukážu, ale nebude to jako v Toruni na Evropě, kde jsem se musel přinutit na bolest zapomenout.

S čím tedy budete ve středu v Ostravě spokojen?

Když nebude pršet, protože pár tréninků mě teď zkropilo. Taky když nebude extra zima, aby přišli i nějací diváci a konečně se všechno začalo vracet do normálu.

Na tribuny mohou organizátoři pustit 1500 diváků. Bude to po dlouhém období bez fanoušků nezvyk?

Asi jo. Na takovém stadionu, jaký je tady, bude asi 1500 lidí trochu znát. V Toruni nebyl v zimě v hale ani jeden divák a dalo se tam taky namotivovat, ten hec jste do sebe skrz muziku v hale nějak nacpali. Ale těším se, až zase lidi na tribunách uvidíme.

Co plánujete v olympijské sezoně dál?

Diamantovou ligu v Dauhá, pak mítink ve Florencii a řešíme ještě závod v Maďarsku. Tréninků bylo dost, už by to teď chtělo trochu povolit a nastavit závodní rytmus. A po prvním bloku závodů se zase přesunout na nějaký kemp.