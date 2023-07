Český bivoj potřetí mistrem světa ve skotských hrách. Ukáže se i před Karlem III.

Letošní jaro bylo pro pětatřicetiletého obra poněkud rozmarné. „Všechno se vyvíjelo velice špatně,“ líčí muž, který měří 197 centimetrů a váží 125 kilogramů. „Na začátku sezony jsem si v březnu a dubnu udělal dvě zranění po sobě. Měl jsem natržený sval na bedrech, a když jsem se snažil všechno dohnat, natrhl jsem si zadní stehenní sval. Nevypadalo to, že někam odcestuji.“

Nakonec se na Britské ostrovy vydal a dobře udělal. „Mám za sebou už sedmnáct podniků a všechny jsem vyhrál. Sám se musím až smát, že jedu ze závodu a vždycky to nějakým způsobem stačí. Nejsem v životní ani vrcholné formě, ale stoupá,“ cítí český silák.

Na mistrovství světa v Highland Games, jak se skotské hry označují v jejich domovině, vládl v součtu všech osmi disciplín. Což jsou vrh kamenem, hod závažím do dálky a hod kladivem, vždy v lehké a těžké variantě. „Poslední dvě disciplíny jsou královské, nejatraktivnější, hod kládou a závažím do výšky,“ přibližuje stříbrný koulař z mistrovství světa do 17 let.

V Loch Lomondu za sebou nechal druhého Skota Kyleho Randalla a třetího Američana Glena Nyse.

„Abych vyhrál, musím předvést ve všech disciplínách vyšší standard. Nejlepší mám vrhy a hod kládou. Díky nim jsem nasbíral náskok, který jsem udržel,“ pochvaluje si. Kulisu šampionátu si užíval: „Přišlo dost lidí, tak dva tři tisíce, což není málo vzhledem k deštivému a chladnému počasí.“

Teplický rodák pár dní po zlatém šampionátu zazářil i na samostatném mistrovství světa v hodu kládou. Dělil se o první místo s domácím Jamiem Gunnem.

A právě v Inveraray se ukázalo, že Tuláčka už neberou jako vetřelce, který „krade“ Skotům tituly v jejich sportu. Oblíbili si ho. „Začalo se těžkou kládou, kterou jsem otočil jen já, zbýval poslední závodník. Jenže silák před ním kládu zlomil. Podle pravidel se muselo začít znova. Těžkou kládu už neměli, přinesli jen lehkou, najednou ji otočilo asi devět lidí včetně mě,“ vykresluje.

Při hodu stojí rozhodčí za atletem a pozoruje úhel, v němž očištěný kmen stromu nese a odhazuje. „Čím je kláda rovněji, tím je výkon lepší. Když je s vámi v zákrytu, je to úhel 12 hodin, ten nejlepší. Nejsem místní, tak jsem se bál, že to jen dají nějakému Skoťákovi. Jenže dvanáctku dali mně a Jamiemu, jehož táta kdysi taky mistrovství světa vyhrál. I on ji měl perfektně rovně.“

Pro zajímavost, těžší kláda z mistrovství světa vážila 110 kilogramů. Světový rekord drží právě Tuláček, otočil kládu pět metrů dlouhou a 120 kilogramů těžkou. A jeho hod pětadvacetikilovým závažím do výšky 565 centimetrů ještě taky nikdo na planetě nepřekonal.

V srpnu čekají Tuláčka, který stejně jako ostatní závodí v kiltu, mítinky v Kanadě a USA, pak se vrátí do Skotska na velký závod v Braemeru. V roce 2019 mu tam gratulovala královna Alžběta II., nyní královskou rodinu potká znovu. „Bude tam král Karel III. a uvidíme, jak se zadaří.“

Vladislav Tuláček s královnou Alžbětou II.

Není důvod, aby se nezadařilo. Tuláček však myslí už i na následující rok. „Už se nemůžu dočkat příští sezony, chci v ní dominovat o to víc. Když jsem schopný dominovat po takových zraněních, mohl by být příští rok ještě o level výš, pokud všechno půjde podle plánu.“