Mistr světa skotských her Tuláček má i český titul. Jako jediný otočil kládu

„Konečně jsem si odškrtl i tento titul, když už mám tři světové. V pondělí jsem si zranil chodidlo, ani jsem nevěděl, jestli to zvládnu a přežiju. A všechno vydrželo. Jsem nadmíru spokojený!“ zářil bezkonkurenční účastník závodů. Českým vicemistrem se stal Tomáš Suchopár, bronz získal Petr Plašil.

Soutěžilo se v pěti disciplínách. Desetikilogramové skotské kladivo Tuláček dostal na metu třiceti metrů. Těžkým kamenem, který vážil 11 kilogramů, vrhnul do vzdálenosti 11,70 metru. Závaží o hmotnosti 26 kilogramů poslal do výšky 520 centimetrů. A Tuláčkův hod závažím o váze 12,7 kilogramů do dálky skončil na značce 21,78 metru.

„A jako jediný jsem otočil kládu, kterou jsme v posledním pokusu první rundy zlomili,“ uvedl Tuláček. Kládu, která vážila zhruba 45 kilogramů, musí silák chytit za užší konec, vyhodit ji do vzduchu a otočit o 180 stupňů, takže se celá přetočí a širší konec spadne na zem u závodníka.

Je to královská, nejtěžší a nejatraktivnější disciplína. Kdo kládu nezvládne obrátit celou, tomu se počítá maximální úhel, v jakém se ocitla. Tentokrát se rozlomila se během pokusu Jiřího Černého, jenž uzavíral první sérii, další hody mužů tedy už odpadly.

Vítězná žena, které stejně jako muži startovaly v kiltech nebo skotských pánských sukních, si ze svých výkonů nejvíce cenila výšky. „Hodila jsem čtyři metry, osobák mám čtyři deset,“ prozradila první mistryně republiky.

„Trošku jsem s tím počítala, chtěla jsem obhájit ligový titul. Výkony mohly být lepší, ale počasí bylo ufoukané a tělo nedrželo teplotu, jak by mělo, všechno bylo tuhé.“

Druhá mezi ženami skončila Natálie Kroftová, třetí místo obsadila Daniela Vláčilová. Kategorii masters ovládl Libor Maška.

Úvaly u Prahy jsou mekkou tuzemských highland games, jak se skotským hrám říká v jejich domovině. Populární je i podnik na zámku Sychrov.

„První mistrovství republiky dopadlo nad očekávání dobře. Zúčastnilo se 22 atletů, což je rekord na závodech v Česku,“ pochvalovala si pořadatelka a rozhodčí Jana Horová. „Šampionát by se tedy měl pořádat i za rok, otázka je, jestli v Úvalech, nebo jinde.“

Tepličan Tuláček sezonu ještě neukončil. Koncem října poletí do USA na poslední závody v Severní Karolíně, pokud mu to zdraví dovolí. A ještě ho ve Skotsku čeká slavnostní vyhlašování sportovce roku v highland games, kde ho dekorují coby nejlepšího závodníka letošního roku.