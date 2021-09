Český silák lámal ve Skotsku rekordy. I s kamenem, kterým se hází 150 let

„Nejdřív jsem udělal rekord mítinku v lehkém kameni, a když jsem se přesouval na těžký kámen, ptám se rozhodčích: Jaký je rekord tady? A ti staří Skoťáci nade mnou mávli rukou: Ani se neptej, ten drží Capes. A já ho po 38 letech přehodil o jednu stopu, o 30 centimetrů,“ líčí silák z Teplic, jehož výkon měl hodnotu 15,50 metru.

Do dálky se posílá desetikilový kámen, ale protože nejsou na jednotlivých akcích stejné, neevidují se světové rekordy. „Na půlce závodů se hází kamenem, na půlce koulí, která doletí dál než šišatý kámen. Ten v Obanu se používá už 150 let v kuse, každý rok jeden a ten samý. Dopadá do trávy, takže se nerozbije, po závodě se schová, zamkne a starají se o něj. Dodržují tradice.“



Nyní 72letý Capes, který je šestinásobným mistrem světa ve skotských hrách, dvojnásobným zlatým koulařem z halového mistrovství Evropy a stále držitelem britského rekordu ve vrhu koulí (21,68 metru), si Tuláčkova velehodu všiml. A napsal na jeho Facebook.

„Gratuluji. Trvalo dlouho, než můj rekord někdo zlomil. Což ukazuje, jak dobrý už tenkrát byl. Mimochodem, já ho hodil ještě ze stoje,“ vzkázal Tuláčkovi. „Moc mě tahle gratulace potěšila. Sám jsem dělal vrh koulí, Capese jsem znal a můj trenér s ním závodil,“ nadchlo statného Čecha.

Oblečen ve skotské sukni, na 150. ročníku Oban Highland Games překonal i sám sebe. Posunul vlastní světový rekord v hodu závažím do výšky z 533 centimetrů na 540. Tuláčkovo české maximum je paradoxně vyšší, na domácí půdě letos na Sychrově vyhodil závaží přes laťku ve výšce 560 cm. Skotská federace však za světové rekordy uznává jen ty na území Skotska pod její záštitou, s certifikovaným, odváženým náčiním, navíc pod dohledem antidopingové asociace WADA.



„Ve Skotsku nemám důvod házet hned 560 centimetrů. Za světový rekord dávají extra prémie, takže ho můžu několik let zvyšovat po centimetru,“ používá taktiku a lá tyčkař Sergej Bubka. „Díky tomu se mi aspoň pokryly náklady na cestu do Skotska. Spíš je to pořád sport pro zábavu.“

Mítink v Obanu se stal pro Tuláčka, vicemistra světa do 17 let ve vrhu koulí, nečekaným vrcholem covidové sezony. Chystal se především na Sychrov. „Celá sezona ve Skotsku byla kvůli koronaviru původně zrušená, na poslední chvíli ale vznikla možnost jediného závodu, tak jsme koncem srpna jeli prodat formu.“

A vyplatilo se. Gratulovala mu britská princezna Anna a aplaudovalo šest tisíc diváků.