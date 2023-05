O Pražském maratonu: Gumové nohy Stewartové a Keňan trénující v Japonsku

Zaostala totiž za limitem pro olympijské hry v Paříži v příštím roce (2:26,50) i pro letošní mistrovství světa v Budapešti (2:28,00). Přestože polovinou probíhala v čase kolem hodiny a 14 minut, nedosáhla ani na osobní rekord 2:29,28.

„Český titul je skvělý, jen čas mohl být o kousek lepší. První půle byla podle plánu, pak to šlo trošičku z kopce. Neměla jsem ideální přípravu, sice jsem zažila i světlé chvilky, ale v celkovém tréninku byla spousta mezer a děr,“ připomněla potíže s achilovkami v zimní přípravě.

I když si kvůli tomu samotný závod tolik neužila a v cíli se od ostatních dozvěděla, že je v obličeji celá zelená, stihla si vychutnat atmosféru, která podél trati panovala. „Fanoušky jsem vnímala, byla jsem překvapená, kolik lidí mě zná jménem. Hrozně mě to potěšilo.“

Na maraton znovu vyrazí nejspíš až na podzim, pravděpodobně ve Valencii se pokusí o splnění olympijského limitu. O srpnový světový šampionát tak usilovat nebude.

„Za měsíc plánuju Evropský pohár na dráze na 10 tisíc metrů, takže potřebuju rychle zrychlit,“ nastínila s úsměvem nejbližší program.

Na rozdíl od Stewartové vítězní muži celkového i českého pořadí svůj čas hodnotili pozitivně.

Celkově třináctý Vít Pavlišta ovládl domácí šampionát výkonem 2:19:14 a slavil čtvrtý titul. „Čas je fantastický, nečekal jsem ho, protože jsem neměl natrénováno. Tréninky nenasvědčovaly, že bych měl takhle běžet.“

„Na trati jsem se cítil příjemně, byl to první maraton, který jsem běžel takhle pomalu a defenzivně. Poslední kilometry jsem pletl nohama, ale žádné extrémní krize jsem neměl.“

Šampionem Pražského maratonu se stal Alexander Mutiso, jenž díky výkonu 2:05:09 o rovnou půlminutu předčil třináct let staré traťové maximum. „Byl to dobrý závod, ale náročný, snažil jsem se odvést to nejlepší, abych rekord zaběhl.“

Keňan Alexander Mutiso dobíhá do cíle Pražského maratonu.

Šestadvacetiletý Keňan, který v Praze dokončil teprve druhý maraton v kariéře a od roku 2015 se velkou část roku připravuje v Japonsku, se na metě pěti kilometrů před cílem odpoutal od Etiopana Sisaye Lemma a pro triumf si doběhl osamocen.

„Nechtěl jsem čekat na finiš, protože v něm si moc nevěřím, takže jsem se snažil zaútočit dřív, abych byl sám.“