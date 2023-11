Stewartová poběží maraton ve Valencii. Ambicí je ostrý olympijský limit, hlásí

Před odletem do Španělska si Stewartová věří. „Poslední tři měsíce byly skvělé. Po delší době se v tréninku cítím skvěle a cítím, že mám hodně energie. S trenérem jsem udělala nějaké změny, o kterých si myslím, že fungují. Doufám, že se mi to ve Valencii vrátí,“ uvedla osmadvacetiletá běžkyně.

Na podzim ji trochu zbrzdilo špatné počasí při soustředění v Livignu, ale po návratu do Česka se trénink vrátil do správných kolejí. „Ambice mám na ostrý olympijský limit, ale pokud zaběhnu osobní rekord, tak to určitě nebude propadák. Vzhledem k okolnostem věřím, že osobní rekord padne,“ prohlásila Stewartová.

Kvalitní čas by jí pomohl i ke zlepšení v žebříčku, odkud je také možné se do Paříže kvalifikovat. Aktuálně se v redukovaném pořadí Stewartová těsně drží na postupové pozici, na OH 2024 bude startovat 80 maratonkyň.

Osobní rekord si svěřenkyně Václava Janouška zaběhla v květnu 2021 v Praze. Tehdy tím splnila olympijský limit, ale měla až čtvrtý čas z českých běžkyň, takže se na hry do Tokia nepodívala. V Sapporu, kde se olympijské závody na silnici uskutečnily, startovaly Marcela Joglová, Tereza Hrochová a Eva Vrabcová Nývltová.

Ve Valencii budou mít atletky k dispozici vodiče mimo jiné i pro olympijský kvalifikační čas. „Myslím si, že na startu bude více atletek, které budou cílit na olympijský limit, což by měla být výhoda, protože se můžu během závodu schovat v balíku,“ věří Stewartová. Dobrým výkonům nahrává i profil tratě. „Podle mě tam není ani jeden kopec. Navíc sedí atletům i termínově, protože by měly být ideální teplotní podmínky,“ uvedla česká běžkyně.

Po dlouhé době se na maraton těší. V této sezoně absolvovala dva. V Praze v květnu skončila sedmá za 2:31:54, na mistrovství světa v Budapešti obsadila 26. příčku výkonem 2:34:02. Přípravu na Valencii si koncem října zpestřila půlmaratonem v Málaze, kde výkonem 1:10:44 zaostala o půl minuty za svým českým rekordem.