Stewartová byla třetí na půlmaratonu v Málaze, půl minuty za národním maximem

„To mě mrzí, měla jsem trochu větší ambice. Ale závod jsem běžela v rámci tréninku na maraton ve Valencii, takže to z tohohle pohledu dopadlo skvěle,“ konstatovala v tiskové zprávě Stewartová, jež od loňska drží český rekord i na dráhové desítce a půlmaraton běžela dosud vedle istanbulského závodu rychleji už jen předloni v Římě (1:10:16). „Nicméně za třetí místo budou pěkné body do rankingu, který mi do Říma může taky pomoci,“ dodala.

Stewartovou porazily jen Keňanky Carolin Nyagaová (1:07:36) a Veronica Loleová (1:08:02). Nejrychlejším mužem byl jejich krajan Geofry Kipchumba (59:13).