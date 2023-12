Stewartová zářila ve Valencii. Pokořila český maratonský rekord, splnila i limit

Maraton ve Valencii Muži: 1. Lemma (Et.) 2:01:48, 2. Mutiso (Keňa) 2:03:11, 3. Wolde (Et.) 2:03:48 Ženy: 1. Degefaová 2:15:51, 2. Ayanaová 2:16:22, 3. Gebrekidanová (všechny Et.) 2:17:59, ...25. Stewartová (ČR) 2:25:36 - český rekord