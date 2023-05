Rekord! Mutiso ovládl Pražský maraton, české tituly mají Pavlišta a Stewartová

Pražský maratonu a mistrovství ČR Muži: 1. Mutiso (Keňa) 2:05:09, 2. Lemma (Et.) 2:06:26, 3. Rono 2:06:51, 4. Kangogo (oba Keňa) 2:07:40, 5. Iida 2:09:34, 6. Jasiu (oba Jap.) 2:10:33, ...13. (1.) Pavlišta (Slovan Liberec) 2:19:14, 14. (2.) Fejfar (AK Kroměříž) 2:19:54, 16. (3.) Havlena 2:20:23. Ženy: 1. Edesaová (Et.) 2:20:42, 2. Wangariová 2:23:52, 3. Kibiwotová 2:24:54, 4. Rotichová (všechny Keňa) 2:27:35, 5. Mélodyová (Fr.) 2:29:07, 6. Lewetegnová (Et.) 2:29:42, 7. (1.) Stewartová (Spartak Praha 4) 2:31:54, 8. (2.) Macurová (2BWINNER TEAM) 2:35:26, ...10. (3.) Filipiová (Olymp Brno) 2:43:51.