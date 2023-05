Pražský maraton odstartuje z Václavského náměstí prezident Pavel

Start na Václavském náměstí by měl zvýšit komfort pro běžce. „Z ulice Na Příkopě, která je rovná a přehledná, bude start příjemnější. Ze seřadiště v Celetné ulici dlouho trvalo, než se běžci dostali ke startovní bráně,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci koordinátor závodu Tomáš Mirovský.

Účastníci budou mít blíž do zázemí, které bylo na Václavském náměstí už dříve. Trasa se příliš nezmění, protože ulicí Na Příkopě se probíhalo i v minulosti. „Jen ke Karlovu mostu budeme přibíhat později a z druhé strany. Ani o Staroměstské náměstí běžci nepřijdou, protože ho budou dvakrát probíhat zhruba na třináctém a jednačtyřicátém kilometru,“ dodal Mirovský.

Z elitních českých vytrvalkyň se na Pražský maraton chystá jen Stewartová, která v Praze běžela jen v roce 2021 při závodě pro elitu. Před půlmaratonem hovořila o tom, že by se zde chtěla pokusit o olympijský limit 2:26:50, ale nyní už byla opatrnější.

„Nějaké časy beru trošičku s odstupem. Nechci se úplně hrnout na nějaké limity nebo tak, jdu do toho s čistou hlavou. Nechci se tím moc stresovat a dávat na sebe tlak, že když to nezaběhnu, tak je to nějaká tragédie. Toho času na plnění limitů je ještě dost,“ řekla. Nepovažuje ale za vyloučené, že by závod na olympijský limit zkusila rozběhnout.

Případný triumf na republikovém šampionátu by bez ohledu na čas výrazně vylepšil její postavení ve světovém žebříčku. „Těch 45 bodů bonifikace, které bych mohla získat, bych na žádném velkém maratonu nezískala,“ poznamenala Stewartová. K jistotě startu na srpnovém mistrovství světa v Budapešti by potřebovala čas 2:28:00. To je takřka o minutu a půl lepší než její maratonský osobní rekord z Prahy 2021.

Moira Stewartová na trati maratonu na mistrovství Evropy v Mnichově

Potřetí bude v této sezoně bojovat o český titul Jiří Homoláč. Při půlmaratonu i dráhové desítce skončil druhý, tentokrát ho čeká další souboj s tradičním rivalem Vítem Pavlištou. „Některé výsledky, které jsem měl, nebyly podle mého očekávání. Ale to neznamená, že maraton nemůže dopadnout dobře. Zkusím to možná rozběhnout trochu defenzivněji, než jsem zvyklý. Ale uvidíme, jak se závod bude vyvíjet a jak budeme spolupracovat s dalšími běžci na trati,“ plánoval Homoláč, který loni slavil třetí maratonský titul.

Trojnásobným šampionem v maratonu je i Pavlišta, jenž naposledy zvítězil v roce 2021. Tentokrát ale není tak připravený, jako býval. „Času na běhání mi každým rokem ubývá. Snažím se pořád držet solidní úroveň. Chci se v neděli poprat o co nejlepší výsledek, byť už asi nedosáhnu takových výsledků, jako jsem byl zvyklý,“ připustil.

Celkový triumf v maratonu bude obhajovat Keňan Nobert Kigen. Na startu bude ale i vítěz předloňského maratonu v Londýně Etiopan Sisay Lemma. Mezi ženami je největší favoritkou Etiopanka Workenesh Edesaová. Závod v 9:00 odstartuje prezident Petr Pavel.