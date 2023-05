Světová chůze v Poděbradech. Představí se česká esa i nabušení Španělé

Poděbrady (neděle 21. května)

7:30 Závod na 35 kilometrů žen a mužů (Vít Hlaváč, Tereza Ďurdiaková)

11:40 Závod na 20 kilometrů žen (Eliška Martínková)

14:10 Závod na 20 kilometrů mužů (Adam Zajíček, Jaromír Morávek)

16:20 Závod na 10 kilometrů mužů do dvaceti let

17:25 Závod na 10 kilometrů žen do dvaceti let