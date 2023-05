Na sobotní karlovarský půlmaraton dorazí i mistryně Evropy Lisowská

Za deset ročníků se Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary zúčastnily desítky tisíc běžců. I na ty čeká o nadcházející sobotě závod, který získal známku kvality Label Race od World Athletics.

První ocenění obdržel za rekordně krátkou dobu, již pro čtvrtý ročník. Součástí půlmaratonského víkendu budou závody dm rodinná míle a dm bambini run, které se uskuteční také v sobotu, před startem půlmaratonu. Trasa hlavního závodu vede po slavné lázeňské kolonádě, kolem světoznámých hotelů Thermal a Pupp, i dalších zajímavých míst, díky kterým patří Karlovy Vary právem na seznam památek UNESCO.

Fakta * RunCzech pořádá běžecké akce v několika městech napříč Českou republikou, kterých se celkově zúčastnilo téměř 1,2 milionů běžců a v rámci nichž padlo 10 světových rekordů. * Na podporu evropských elitních atletů vznikla EuroHeroes Challenge. * V roce 2021 RunCzech představil unikátní běžeckou novinku The Battle of the Teams, souboj profesionálních maratonců, ve kterém probíhá rozdělení do týmů rovnoměrně - podle osobních rekordů jednotlivých běžců. Každý tým tak může zvítězit. Více na webu runczech.com

„Je úžasné, jakou cestu jsme už v Karlových Varech uběhli. Je to jedinečné město se skvělými lidmi, od prvního závodu v roce 2013 tady cítíme masivní podporu,“ uvedl prezident organizačního výboru RunCzech Carlo Capalbo. Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary také odstartuje letošní ročník projektu EuroHeroes, který se snaží o podporu evropských atletů.

Ve startovní listině je spousta zajímavých jmen. Krom královny mnichovského maratonu Aleksandry Lisowské například Militsa Mircheva, bulharská národní rekordmanka v půlmaratonu i maratonu nebo vynikající Belgičanka Hanna Verbruggen.

Z Češek se největší naděje vkládají do Hany Homolkové. Mezi muži patří k favoritům kromě Surafela také Khalid Choukoud, dvojnásobný nizozemský šampion v maratonu. Fanoušci se mohou těšit na zajímavý souboj dvou českých vytrvalců Patrika Vebra, který začátkem dubna zvítězil na 1/2Maratonu Praha, a nedávného krále Maratonu Praha Víta Pavlišty.

O silné zastoupení předních evropských běžců se postaral projekt EuroHeroes, do něhož patří také závody Mattoni 1/2Maraton České Budějovice (3. června), Mattoni 1/2Maraton Olomouc (17. června) a Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem (16. září).

Oslavu 10. ročníku navíc podtrhuje fakt, že titulární partner Mattoni letos slaví 150 let od založení.

Do závodu je stále možné se přihlásit na www.runczech.com. Při registraci je také možné podpořit dobročinný projekt, který je s 10. ročníkem Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary spjat. Tím je Running With Those That Can’t (RWTTC), charitativní občanské sdružení, jehož cílem je zvýšení povědomí o osobách se speciálními a komplexními potřebami a pomoc s jejich integrací do činností každodenního života.

*