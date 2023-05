Karlovarský půlmaraton ovládli Ukrajinec Šafar a Polka Lisowská

Mezi ženami zvítězila Polka Aleksandra Lisowská s časem 1:13:24, která nakonec porazila svou soupeřku Milicu Mirčevovou o necelou minutu a půl. Nejlepší český výkon předvedl člen RunCzech Racing týmu Patrik Vebr s časem 1:08:39. Nejrychlejší Češkou v cíli byla Hana Homolková s časem 1:21:43.

Na letošním ročníku Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary odstartovalo 2 800 běžců. Před půlmaratonem proběhla dm rodinná míle, které se účastnilo 2000 běžců. Celý den doprovázelo opravdové jarní počasí, které se později proměnilo v zataženou oblohu a začal foukat silnější vítr.

Půlmaratonskou trať zaběhl nejrychleji Ukrajinec Šafar s časem 1:04:53. „V Karlových Varech je příjemná a přátelská atmosféra, proto tu běžím už podruhé. Závod jsem si opravdu užil,“ dodal v cíli Šafar, který celý závod vedl už od startu.

Svým vítězstvím se také zapsal jako první vítěz v letošní sérii EuroHeroes. Druhý skončil Maxim Raileanu s časem 1:05:36 a v závěsu za ním doběhl do cíle Khalid Choukoud s časem 1:05:42.

Nejlepším českým běžcem byl Patrik Vebr, který zaznamenal čas 1:08:39. „Závod byl relativně dost těžký, protože místy poměrně dost foukalo. Atmosféra tady byla krásná a diváci nás hnali dopředu,“ glosoval Vebr, člen týmu RunCzech Racing, který se celkově umístil v závodě jako pátý a porazil tak některé evropské favority i jeho českého soupeře Víta Pavlištu. „Běžel jsem se závodníky, kteří mají mnohem lepší osobní rekordy, takže jsem vůbec nečekal, že bych se mohl umístit pátý,“ konstatoval Vebr.

Na trati je mistryně Evropy

Velká očekávání měla běžecká veřejnost od mistryně Evropy v maratonu 2022, Polky Aleksandry Lisowské, která patří k vycházejícím běžeckým hvězdám, v Karlových Varech zaběhla čas 1:13:24.

„Naposledy jsem běžela půlmaraton před třemi lety, takže jsem vůbec nečekala, že bych mohla vyhrát. Udělalo mi to obrovskou radost,“ dodala Lisowská, která do šestnáctého kilometru vedla těsný souboj s další favoritkou Mirčevovou, ale nakonec se odtrhla a zvítězila o necelou minutu a půl.

„Běželo se mi dobře celý závod, ale v první půlce na mě bylo moc horko, naštěstí se později ochladilo a podařilo se mi odpoutat od soupeřky,“ poznamenala. Mirčevová doběhla s časem 1:14:41 a třetí se umístila Hanne Verbruggenová s časem 1:16:24.

První Češka Hana Homolková, která je absolutní vítězkou RunCzech běžecké série 2021, doběhla v čase 1:21:43. „Závod pro mě byl těžký. Dlouho jsem půlmaraton neběžela a tahle trať byla docela kopcovitá a do toho bylo poměrně větrné počasí. Nejdřív jsem si věřila na vylepšení osobáku, ale měla jsem několik krizí na trati a dneska to na to rozhodně nebylo,“ dodala Homolková.