Maratonci poběží Prahou. Nedělní závod uzavře ulice, tentokrát začne na Můstku

„Uvědomujeme si, že veškeré uzavírky představují nepohodlí, ale děláme vše pro to, abychom je co nejrychleji odstranili. Spolupráce se všemi orgány skvěle funguje a všechny komunikace se otvírají po doběhu posledního běžce,“ uvedla za RunCzech tisková mluvčí Soňa Barabášová.

Již 27. ročník tohoto významného sportovního svátku přinese i jednu zásadní změnu. Organizátoři se letos domluvili se zástupci Prahy na přesunutí startu ze Staroměstského náměstí na Václavské náměstí.

„Oproti minulým rokům se nám nyní se zástupci Prahy povedlo domluvit start v dolní části Václaváku na Můstku, což přináší řadu výhod. Těmi největšími jsou strategická poloha a ještě více místa a pohodlí pro naše běžce,“ řekl Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech.

Samotní sportovci prý změnu vítají. „Už nám přišlo spoustu reakcí a je vidět, že závodníci a naši fanoušci tuto novinku přijali velmi pozitivně. Startem z Václavského náměstí jim nabídneme trochu jiný, ale stále neopakovatelný zážitek. A hlavně bude celé zázemí na jednom místě,“ dodává Capalbo.

Praha se nevyhne omezením

I tato změna se promítne do časového harmonogramu chystaných uzávěrek. Dopravu bude řídit Policie ČR ve spolupráci s Městskou policií Praha. Od 8 do 16 hodin budou policisté postupně po trase závodu uzavírat a otevírat ulice a křižovatky.

„Prosím vás, abyste věnovali pozornost dopravním informacím, které jsme pro vás při této příležitosti připravili. Věřím, že vám tento servis umožní, abyste se bez větších problémů a s pochopením vypořádali s krátkodobými omezeními, která tato významná atletická událost přinese,“ sdělila Pražanům starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09).

Začalo to veletrhem

Na maratonskou vlnu se mohli závodníci a fanoušci naladit již od čtvrtka, kdy na Výstavišti Praha vypukl jeden z největších sportovních veletrhů v České republice – Marathon Expo, který je se hlavním závodem neodmyslitelně spjat.

Do Křižíkových pavilonů B, C a D se návštěvníci zítra dostanou zcela zdarma. Mohou se zde podrobněji seznámit s novinkami v oblasti běžeckého vybavení a doplňků, zdravé stravy, prevence i regenerace a užít si pestrý doprovodný program nejen s běžeckou tématikou. Závodníci tu navíc budou mít připraveny k vyzvednutí svá startovní čísla.

Maratonský víkend na Výstavišti připravil program i dětem a amatérským skupinám. Zítra od 15.00 je jim věnován závod dm rodinná míle, který je ideální pro celou rodinu. Trasu na jednu míli zvládnou i úplní začátečníci. Cena za účastníka ve věku do patnácti let bude 50 korun. Běžci nad patnáct let zaplatí 250 korun.

Pro ty vůbec nejmenší bude v 16.00 navazovat tzv. dm bambini run, který je rozdělen podle kategorií na stometrovou trať pro děti ve věku od dvou do tří let, stopadesátimetrový úsek pro malé běžce ve věku od čtyř do pěti let a dvousetmetrovou trať pro děti ve věku šest až sedm let. Tento běh je zdarma a každý účastník získá tričko, startovní číslo a čokoládovou medaili v cíli. Právě tyto specifické závody budou představovat jednu z posledních akcí celého veletrhu, který končí v sobotu večer ve 20 hodin.

V týmu za Ondru či Neumannovou

Určitých specifik a variant se dostane i zájemcům o hlavní závod. S cílem oslovit co nejširší základnu běžců organizátoři umožňují například účast ve dvojicích, štafetovou variantu, popřípadě běh za některou ze specifických profesí.

„Takzvaný ČT 2Run Maraton Praha 2023 je variantou s atraktivním prvkem štafetového závodu, který dvěma méně zdatným běžcům umožňuje účast na maratonu s tím, že každý uběhne pouze polovinu trasy,“ říká Barabášová.

Varianta Maraton Praha – dvojice umožňuje taktéž účast ve dvojici, ale oba uběhnou celou vzdálenost. Dalšími speciálními variantami jsou Běh záchranných a bezpečnostních složek či Zdravotnický běh.

Snaha organizátorů změnit zažitou představu, že maraton musí být ryze individuální záležitostí, je patrná také z projektu The Battle of the Teams. Jedná se o týmové pojetí závodu, ve kterém rozhoduje čas každého člena. „Tímto atraktivním týmovým pojetím chceme k maratonu přilákat běžce i nové fanoušky, kteří uvidí drama do poslední chvíle,“ podotýká Capalbo.

Závodníci se v rámci projektu mohou připojit k jednomu z pěti týmů a po boku profesionálů uběhnout co nejlepší čas nejen sami za sebe, ale i pro celek. Běžec se může sám rozhodnout, který tým si zvolí, ať už je to podle oblíbeného sportovce, šance na vítězství, nebo podle výhod a dárků, které partner týmu svým členům nabízí.

Mezi letošní kapitány týmů patří například horolezec Adam Ondra či bývalá běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová.