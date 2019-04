Maslák může pomoci štafetě do Dauhá, ale na MS zřejmě nepojede

Když na této akci před dvěma lety na Bahamách čeští čtvrtkaři startovali poprvé, Maslák se omluvil, protože se chtěl soustředit na sebe a dubnový termín by mu narušil přípravu na letní sezonu. Tentokrát chybět nebude. „Je to o něco později a hlavně já v létě nebudu mít akci, takže se nemusím soustředit na sebe,“ řekl.

Už po halové sezoně, ve které ho nemoc připravila o evropský šampionát, vyhlásil, že mistrovství světa tentokrát vynechá. Šampionát v Dauhá se totiž uskuteční v nezvykle pozdním termínu na přelomu září a října a Maslák se chce v této době už zaměřit na přípravu na olympijskou sezonu. „Jsme domluveni s trenérem, že nepojedu. Nevím, jestli kdyby jela štafeta, jestli by se to nějak změnilo. To asi ne. Zatím plánujeme, že nepojedu,“ uvedl svěřenec Dalibora Kupky.

Letos v létě se Maslák zaměří hlavně na dvoustovku, aby si psychicky odpočinul a získal nový impulz. „Těším se na to. Odpočinul jsem si i na soustředění, protože ty tréninky jsou úplně o něčem jiném. Bolelo mě tělo jinak, protože na to nejsem zvyklý, dělali jsme trošku jiné věci. Zničený jsem byl, ale ne tak psychicky, spíš fyzicky. Furt mě všechno bolelo, ale trénovat jsem mohl naprosto v pohodě,“ vyprávěl.

Absolvoval víc startů, víc rychlostních úseků, víc odrazů. Doufá, že z toho bude těžit i za rok, až se bude bojovat o olympiádu. „Měl bych být rychlejší a doufám, že pak by mohla být ta další sezona lepší, kdy budu zase trénovat na čtvrtku,“ uvažoval trojnásobný halový mistr světa i Evropy.

Není tak unavený jako ze čtvrtkařských tréninků, takže se před odletem do Japonska cítil dobře, i když na štafety formu neladil. Před dvěma lety bylo české kvarteto bez Masláka na World Relays dvanácté. Odhadovat šance na postup z Jokohamy na MS je ale podle Masláka složité. „Jde o to, jak to všichni pojmou. Jak trénují, jestli trénují naplno a jak ladí. Takže tam je to dost otevřené a myslím si, že se takhle před startem nedá nic usoudit,“ přemítal.

Až v Dauhá se bude bojovat o letenky na OH 2020 v Tokiu. Dostane se tam osm nejlepších štafet z MS. Postup českého kvarteta do finále mistrovství světa Maslák nepovažuje za příliš reálný. Sám by se ale rád na olympijské hry kvalifikoval a nynější pobyt v Japonsku mu může pomoci získat zkušenosti s aklimatizací. „Určitě se to hodí. Zjistí se, jak to bude když tak probíhat, kdyby ta olympiáda vyšla a jel bych tam,“ doplnil Maslák.

Čeští atleti dnes vyrazili přes Mnichov do Tokia a týden pak stráví v kempu ve středisku v prefektuře Kóči, kde už dříve pobývali například kanoisté. Tuto lokalitu Český olympijský výbor vybral jako nejvhodnější pro předolympijská soustředění.