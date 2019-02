Už jsem se probral, hlásil po vítězství v Ostravě čtvrtkař Maslák

Proč to nevyšlo?

Nezvládl jsem to úplně takticky. Hodně sil mě stálo, abych seběhl Honzu Tesaře, který běžel vedle mě. Pak jsem dlouho běžel s ním a myslel si, že pomalu. Ale tak pomalé to nebylo a ke konci mi došly síly. Kdybych všechno tak moc nevnímal, bylo by to možná lepší.

Co pro vás netypický běh na 300metrů znamená?

Je to zpestření a hlavně je to dobrá věc k tréninku na čtvrtku.

Na březnové mistrovství Evropy do Glasgow pojedete s jasným cílem vyhrát počtvrté za sebou?

Určitě. Zpočátku sezony jsem myslel, že budu rád, když postoupím do finále, protože jsem v Norsku běžel za 47,10. Ale nějak jsem se probral. Teď už to je nadějnější. A kluci, od kterých jsem čekal rychlejší časy, neběhají tak rychle. Chci obhájit titul, ale budu rád za medaili.

Co vás před šampionátem čeká?

Teď si odpočinu a doufám, že doléčím rýmu. O víkendu bych měl jít na mistrovství republiky v Ostravě šedesát metrů. Potom pojedu na mítink do Düsseldorfu, ale to ještě kvůli nachlazení musím zvážit, abych nic nepodcenil a byl zdravý na Evropě.

Jací soupeři vás v Glasgowě čekají?

Největšími soupeři by měli být Luka Janežič, Óscar Husillos, který zatím nemá takovou formu. Dále Karol Zalewski, ale i další. Nebudou to jen mladší kluci, ale i starší, kteří nemají venku tak velké šance a začali se více zaměřovat na halu.

Loni jste na evropském šampionátu hovořil o úbytku závodnické energie i motivace. Už je máte zpátky?

Je to lepší než minulý rok. Čím to je, nevím. Čeká mě ale svatba, budu otcem. Možná se těším na jiné radostné chvilky a nepřemýšlím tolik nad atletikou.

Takže už máte i jiné hodnoty?

Ano, ale nechci, aby to hrálo moc velkou roli. Atletika je to, co mě živí, co mě těší, musí být v žebříčku hodnot vysoko. Přesto už je na prvním místě je rodina.

Před časem jste říkal, že se v létě zaměříte i na jiné tratě než 400 metrů. Platí to?

Platí, budeme trénovat spíš dvoustovku, abych si odpočinul. Trenér s tím ještě moc nepočítá, ale chtěl bych si odběhnout i pár čtyřstovek, abych věděl, jak na tom jsem.

A vrcholem bude podzimní mistrovství světa v katarském Dauhá?

Domluvili jsme se s trenérem, že tam nejspíš nepojedeme. Chci ho vypustit, protože v době, kdy šampionát bude, už se obyčejně připravujeme na další sezonu.