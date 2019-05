Začíná atletická Diamantová liga, i se Semenyaovou na osmistovce

Z českých reprezentantů bude v Dauhá závodit jen koulař Tomáš Staněk.

Ve středu sportovní arbitráž CAS zamítla odvolání Semenyaové, která nechce podstupovat hormonální léčbu na snížení hladiny testosteronu, aby mohla nadále závodit mezi ženami na tratích od 400 metrů po jednu míli. Osmadvacetiletá Jihoafričanka je nejznámější atletkou s odlišným pohlavním vývojem, na kterou nové pravidlo dopadá. Pokud by chtěla na své hlavní trati závodit na MS v Dauhá, musela by léčbu zahájit do týdne.

Program atletické Diamantové ligy 2019 3. května Dauhá

18. května Šanghaj

30. května Stockholm

6. června Řím

13. června Oslo

16. června Rabat

30. června Eugene

5. července Lausanne

12. července Monako

20. a 21. července Londýn,

18. srpna Birmingham,

24. srpna Paříž,

29. srpna Curych (finále)

6. září Brusel (finále)

Úvodní mítink Diamantové ligy se uskuteční na zrekonstruovaném stadionu Chalífa, kde se bude za pět měsíců bojovat o světové medaile. Z českých závodníků si tamní prostředí vyzkouší jen český rekordman Staněk. Bude mít i obdobnou konkurenci, jaká zřejmě bude na MS. V Kataru se představí kompletní světová i evropská špička včetně olympijského vítěze Ryana Crousera, který o Velikonocích výkonem 22,74 předvedl nejdelší pokus od roku 1990. Nebude chybět ani úřadující mistr světa Tom Walsh z Nového Zélandu nebo silní Poláci Michal Haratyk a Konrad Bukowiecki.

Znovu budou atleti na dvanácti mítincích sbírat jen body pro postup do finále, kde jediný závod rozhodne o vítězích Diamantové ligy. Finálové mítinky v Curychu a Bruselu tentokrát bude dělit osm dní. Curyšská Weltklasse se uskuteční ve čtvrtek 29. srpna, Brusel bude hostit elitu v pátek 6. září.

Pro atlety tak bude jednodušší případný pokus o double. Loni Kolumbijka Catherine Ibargüenová vyhrála trojskok a dálku, i když byla finále den po sobě. Přineslo jí to titul nejlepší atletky světa. Olympijská vítězka v trojskoku v Dauhá nastoupí v dálce a utká se mimo jiné s olympijskou šampionkou Tiannou Bartolettaovou z USA.

V Diamantové lize se letos rozdělí osm milionů dolarů (téměř 183 milionů korun). Každý z 32 vítězů finálového mítinku získá prémii 50.000 dolarů (asi 1,1 milionu korun). Vítězové Diamantové ligy navíc dostanou divokou kartu na mistrovství světa, které kvůli horku v Kataru tentokrát začne až tři týdny po vyvrcholení prestižního seriálu.

Příští rok čekají Diamantovou ligu velké změny. Místo současných čtrnácti bude jen dvanáct mítinků včetně jednoho finálového. Bude o osm diamantových disciplín méně, po dvanácti pro muže i ženy. Program bude mít 90 minut místo dvou hodin a nejdelším závodem bude běh na 3000 metrů. Podrobnosti chystané reformy budou upřesněny v průběhu letošního roku.