Sprinter Stromšík má první titul a vzal Maslákovi rekord

Jeho soupeřem byl i čtvrtkař Pavel Maslák, který si na šedesátce testoval rychlost. A byl druhý v čase 6,77.

„S Pavlem startuju poměrně často, na šampionátech si vždycky nějakou stovku nebo šedesátku zaběhne, takže to nebylo nic nového,“ podotkl Stromšík, který netušil, že překonal rekord šampionátu, který držel právě Maslák. „Ani jsem nevěděl, kolik ten rekord je. Ale mohlo mi to dojít, když má Pavel osobák 6,65 vteřiny.“

Maslák přiznal, že věděl, že na Stromšíka mít nebude. „Je na tom dobře od začátku sezony. Forma mu stoupá. A jeho čas je super, i když mi a Honzovi Velebovi vzal rekord šampionátu.“

Zdeněk Stromšík (uprostřed) vítězí na halovém MČR v Ostravě v běhu na 60 mužů, druhý skončil Pavel Maslák (vlevo).

Právě Velebu Maslák porazil a bral stříbro. „Ten skalp mě těší, ale on byl celý týden nemocný, takže vím, že nebyl měl úplně fit,“ řekl Maslák.

Mnozí atleti se do ostravské haly vrátili tři dny po mítinku Czech Gala Indoor. „Už jsem se cítil mnohem lépe než v úterý,“ řekl Maslák. „Vyléčil jsem se z rýmy, byl jsem uvolněný. S časem jsem spokojený, rychlost tam je. Projevilo se však, že jsme nechodili moc startů.“

A mnohem spokojenější byl i Zdeněk Stromšík. „Na Czech Indoor Gala jsem to, ať najdu slušné slovo... pokazil. To jsem měl ve finále na startu reakci nula dvě stě a z toho se pěkný čas běžet nedá, ani kdybych se jmenoval Tyson Gay. Tam byl rozdíl. Pořád si ale myslím, že forma s postupem času roste.“

S čím oba běžci pojedou do Glasgowa na březnové mistrovství Evropy? Stromšík tam poběží svoji šedesátku, Maslák bude na 400 metrů usilovat o čtvrtý titul za sebou.

„Můj cíl je zaběhnout si osobák a postoupit do semifinále. To je základní předpoklad úspěchu,“ tvrdí Zdeněk Stromšík. „Potom uvidíme, jak na tom bude konkurence a jak se vyloupne moje forma.“

Maslák se samozřejmě chystá útočit na zlato. „A pokusím se překonat i nejlepší čas Warholma (45,56), ale bude záležet na to, zda vše půjde dobře a zda bude v Glasgowě dobrá hala, což by měla být. I když by tam měl být beton, což je něco jiného než palubovka,“ řekl Pavel Maslák.