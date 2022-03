Pro postup stylem start-cíl. V semifinále se může stát cokoliv, říká Šorm

Byl to od vás ideální běh?

Pro postup určitě, pro nějaký čas moc ne. Bylo to překoplé a v závěru mi pár sil chybělo. Ale postup je a to je nejdůležitější.

Byla vaše taktika tak jednoduchá: hned v úvodu jít do vedení a pak už ho nepustit?

Určitě, v hale to ani jinak nejde. Pokud člověk není tempař, aby zvládal předbíhat ve druhém kole, tak musí být pořád první. Takže seběhnout první je hodně důležité.

Jen v závěru se na vás soupeři dotahovali. Bylo to i proto, že jste ho trochu vypustil?

Docházely mi trochu síly, to přiznám. Zároveň mi ale v hlavě asi i seplo, že to udržím, a už se jí za každou cenu moc nechtělo.

V podvečer poběžíte semifinále. Co od něj čekáte?

V semifinále se jede od začátku. Může postoupit a překvapit kdokoliv.

Ve startovním poli patříte k těm nejvyšším. Co to obnáší?

V hale to je určitě nevýhoda, venku si troufám říct, že výhoda. V hale, když už mi docházejí síly, tak to je třeba ve čtvrté zatáčce složité. Musíte se do ní pořádně poskládat a nedovolí vám to běžet svým krokem.

Na druhou stranu si ale asi umíte po seběhu delšími lokty vytvořit více místa, ne?

To je pravda, to je výhoda. Ale zas taková není, obecně se menším typům běží lépe, ostřejší zatáčky jim více sedí.

Pavel Maslák si pochvaloval, jak ho souboje s vámi posouvají. Máte to podobně?

Úplně stejně. Když spolu trénujeme, na každém tréninku se hecujeme, soupeříme, závodíme. Je to takový kamarádský hec. A v závodě platí úplně to stejné. Jednak se samozřejmě podporujeme, fandíme si, ale také se vyzýváme, kdo skončí lépe.

Je to někdy i vyhrocené?

Někdy jo. Dochází i k tomu, že, kdo prohraje, tak klikuje, takže jde opravdu o hodně (smích).

Pavel Maslák (druhý zprava) v rozběhu čtyřstovky na halovém MS v Bělehradě

Tentokrát jste vyšel z toho vzájemného minisouboje lépe vy, Pavel z rozběhu nepostoupil. Těší vás to?

Samozřejmě je to pro mě plus, udržel jsem číslo jedna. Ale byl bych rád, kdyby Pavel taky postoupil a běhal časy, které běhával. Ale věřím, že se mu to ještě povede.

Asi i kvůli štafetě, která vás v neděli společně čeká, ne?

Ano. Věřím, že ve štafetě zase poběží jako jeden z nejlepších. Je hodně štafetový, umí je. I co se tak bavíme, tak pro něj jsou jiný hec a jiný závod.

Jaké si v ní dáváte cíle?

Věřím, že se popereme o finále a v něm zaběhneme dobrý výsledek. Zase se může stát cokoliv, je to dlouhý sprint, hodně kol, takže proměnných bude hodně.