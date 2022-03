ONLINE: Začíná halové MS v atletice, v akci osmnáctiletá Kubíčková

Páteční dopolední program probíhá zhruba do 14:30, odpoledne budou atleti závodit od 17:30 do 21:00.

Jako první z české výpravy je v akci pětibojařka Dorota Skřivanová, která v pátek absolvuje celou soutěž. Začala devátým místem v běhu na 60 metrů překážek, časem 8,47 obsadila ve svém rozběhu třetí příčku a získala 1024 bodů. Podstoupí ještě výšku, kouli, dálku a osmistovku.

Třiadvacetiletá závodnice má ve dvanáctičlenném startovním poli třetí nejlepší letošní výkon, na únorovém republikovém šampionátu v ostravské hale zvítězila výkonem 4560 bodů.

„Chtěla bych závodit profesionálně a uvidím, co z toho vyleze za výsledek,“ naznačila své ambice pro Bělehrad. „Určitě bych byla ráda, kdyby to nebylo nějak trapné. Chci být na normální úrovni.“

K rozběhům sprintu na 60 metrů nastoupí od 10:15 Eva Kubíčková. Teprve osmnáctiletá naděje si místo v Bělehradu vysloužila na MČR v Ostravě, kde zaběhla čas 7,30 a stanovila nový český juniorský rekord.

O postup do semifinále zabojují rovněž čtvrtkaři. Od 11:00 Pavel Maslák a Patrik Šorm, o 45 minut později Lada Vondrová a Tereza Petržilková.

Maslák má na halové MS skvělé vzpomínky, v letech 2014, 2016 i 2018 z něj přivezl zlato. Šampionát v roce 2020 se kvůli covidu neuskutečnil, český běžec je tak stále obhájcem titulu. Ambice si ale dává skromnější.

„Už si tolik nevěřím jako dřív. Chci v rozběhu běžet season best a určitě mám i ambice postoupit do semifinále, to bych byl šťastný a spokojený. Rozběhy se ale běží různě. Nevím, jestli se mi to povede, nebo ne.“

Vondrová už se letos dostala na čas 51,90, což ji v porovnání se soupeřkami v Bělehradu řadí na desáté místo. Od 13:00 začnou rozběhy osmistovky i s Filipem Šnejdrem.

Hlavními taháky pátečního programu jsou finále mužské dálky (19:05), běhu na 3000 metrů (20:25) a sprintu na 60 metrů (20:52) žen. V Bělehradu je zatím 13 českých sportovců, přílet Heleny Jiranové je kvůli zdravotním problémům nejistý. Šampionát bude probíhat i v sobotu, kdy se představí největší česká naděje koulař Tomáš Staněk, a skončí v neděli.