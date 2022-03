Konec zlaté éry. Bylo to nevyhnutelné, ví Maslák. Rozběh ho ale mrzel

Počítal s tím.

„Dalo se to čekat. I bych řekl, že to bylo nevyhnutelné,“ líčil Maslák smířeně, když dorazil v bělehradské Štark areně do prostoru mezi novináře.

I on si uvědomoval, že od posledního šampionátu v Birminghamu uběhly čtyři roky, během kterých se mnohé změnilo.

Z Masláka se stal třicátník, hrdý otec, na světové scéně se mu objevila nová konkurence a už do závodů nevstupuje z čela sezonních tabulek.

I proto, když mířil na šampionát, místo medailových ambic si dával za cíl vylepšit sezonní maximum a postoupit do semifinále.

Nakonec si však nesplnil ani jedno.

V rozběhu za svým nejlepším letošním časem zaostal o více než šest desetin a ve svém běhu skončil na třetí, nesemifinálové pozici. A nevměstnal se ani mezi postupující na čas.

„Mrzí mě to,“ říkal. „O to víc, že rozběh byl hratelný. Myslím, že jsem na něj měl, jen jsem to neprodal.“

Proč?

„Nevím. Je možné, že jsem nebyl tolik odpočatý. Možná kdybych se více šetřil na republice… Ale asi se mi to spíš nepovedlo. I když si teda myslím, že jsem neudělal nic špatně, ale prostě to tam nebylo,“ hledal.

Právě na odcházející rychlost si Maslák v poslední době stěžuje. Když dříve pořádně rozkmital rychlé nohy, málokdo se ho udržel.

Obzvlášť v hale, v níž kromě tří individuálních titulů mistra světa slavil i tři evropská zlata a z kontinentálních šampionátů si přivezl také stříbro a tři bronzy se štafetou.

Jenže teď už slova o rychlosti tolik neplatí a ani on sám si není jistý, co je příčinou.

Halové MS v atletice 2022 Servis iDNES.cz

„Snažíme se to analyzovat, zjistit, proč to tak je. Ale není to jednoduché,“ uvědomuje si. „Odchází mi rychlost a rychlostní vytrvalost. Nevíme proč, ale jsem pomalejší, než jsem býval. A jak jsem sprinterský čtvrtkař, tak je to znát.“

Odhodlání, aby na důvod přišel, v něm ale zůstává. Ještě rozhodně chce pokračovat. Vždyť po olympiádě v Tokiu hlásil, že - pokud vydrží zdravý - rád by se zúčastnil i dalších her v Paříži 2024.

„Motivace se mi bude hledat těžce,“ říká nyní. „Ale věřím, že ještě nějakou najdu a vydržím. Nechci končit takhle. Člověk chce skončit s hezkým výsledkem, chce, aby měl dobrý pocit. A já pocit, že bych měl končit teď, dá se říci skoro na dně, nemám. Věřím, že zapracujeme a chyby najdeme.“

Pavel Maslák před odletem na halové mistrovství světa v Bělehradě.

Jeho dlouhodobějším cílem je se na venkovní čtyřstovce znovu dostat na čas pod 46 sekund, což se mu naposledy povedlo v roce 2018.

Než se ale pustí do přípravy na pokoření této mety, v hale ho čeká ještě jeden závod. V neděli v Bělehradě zabojuje ve štafetě na 4x400 metrů.

Parťák a postupující do semifinále Patrik Šorm věřil, že se do ní dá Maslák do pořádku. „Věřím, že v ní bude zase jeden z nejlepších. Pavel je štafetový, umí je,“ tvrdil.

A ve vzestup doufá i Maslák. „Věřím, že to bude jiné. Když si vzpomenu, jak jsem v Tokiu běžel taky mizerně a štafeta pak byla docela dobrá, tak věřím, že to prodám více,“ vyhlíží.