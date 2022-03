Nižší počet i ambice. Úspěch bude každé finále, říká šéftrenér před Bělehradem

Do Bělehradu se kvalifikovalo patnáct atletů, tedy o osm méně než při posledním světovém šampionátu v Birminghamu 2018. „Je to v současné době realita české atletiky,“ říká Sluka.

Už teď je jisté, že ne všichni nominovaní skutečně v srbské metropoli nastoupí. Mílařka Kristina Mäki totiž měla pozitivní test na covid a bude chybět.

Kimberley Ficenecová (vlevo) a Kristiina Mäki v čele závodu na 800 metrů.

A k odletu se nedostavila ani překážkářka Helena Jiranová, která má zdravotní potíže. Ta ale naději na start má.

„Vypadá to, že se jedná o nějakou jednodenní střevní chřipku,“ říká Karolína Velebová, šéflékařka české reprezentace. „Pokud vše dobře dopadne, tak snad odletí ve čtvrtek, nejpozději v pátek.“

Menší jsou i ambice Čechů. Zatímco naposledy z Británie přivezli díky Pavlu Maslákovi zlato z čtyřstovky a Tomáši Staňkovi koulařský bronz, tentokrát bude Sluka považovat za úspěch každé finále.

„Konkurence je vysoká, nominační kritéria byla ostrá. Už pro toho, kdo se dostal na mistrovství světa, tak to je úspěch,“ říká.

Nejvíce si slibuje od Staňka, loňského mistra Evropy z Toruně. Ten už má jisté, že se ve finálovém závodě představí, a podobně jsou na tom i pětibojařka Dorota Skřivanová a tyčkařka Amálie Švábíková.

„A ještě doufám, že se zrodí nějaké překvapení. Třeba překážkář Petr Svoboda,“ přeje si šéftrenér Sluka.

Staněk do Bělehradu cestuje po problémech s natrženým pažním svalem, kvůli kterým naposledy startoval druhého února na Czech Indoor Gala.

Naplno trénoval až posledních pět dnů, přesto se cítí relativně dobře.

„Naštěstí se svalová paměť vrátila, takže mě to bavilo,“ říká. „Uvidíme. Po pauze to není ideální, ale v úterý jsem měl super trénink. Něco tam je, taky ale záleží, jak se s tím srovnám, jak to dokážu prodat v ten den D.“

Staněk si už z Bělehradu jeden cenný kov přivezl, v roce 2017 zde v rámci halového mistrovství Evropy oslavil stříbro. Ještě o stupínek výš tehdy vystoupal na trati 400 metrů Maslák, který ve výpravě nechybí ani letos.

Maslák zároveň jede do Bělehradu jako úřadující halový světový šampion z Birminghamu. Od té doby ale uplynuly čtyři roky, mistrovství v čínském Nan-ťingu se totiž kvůli koronaviru v roce 2020 neuskutečnilo.

„Sice jsem obhájce, ale vůbec mi to tak nepřijde,“ říká. „Ty čtyři roky jsou dlouhé. Je to, jako bych byl obhájce na olympiádě, je to zvláštní.“

Pavel Maslák před odletem na halové mistrovství světa v Bělehradě.

Za individuální úspěch by považoval zlepšení letošního maxima a postup do semifinále. Se štafetou však míří výš.

„Myslím, že na finále máme,“ říká Maslák, druhý muž šampionátu v Ostravě, kde ho předčil další účastník mistrovství světa Patrik Šorm.

Na boj mezi nejlepšími pomýšlí překážkář Svoboda, který po triumfu na domácím šampionátu v Ostravě zvítězil na začátku března i na mítinku v Bělehradě.

„Štěstí přeje připraveným. A to já budu,“ vyhlásil Svoboda, který při evropském šampionátu v Bělehradě bral bronz.

Uspět by mohla i čtvrtkařka Lada Vondrová. Ta si po domácím mistrovství v Ostravě stěžovala na svalové problémy, přesto s přehledem triumfovala a zaběhla čas 51,90.

„Teď mám více tejpů než holé kůže a není to dobré před mistrovstvím světa. Ale potřebovala jsem se trošku ujistit, že to tam je a že takový čas dokážu zaběhnout,“ líčila.