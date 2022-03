Sprinterský talent Kubíčková. Vizáží tráví i hodinu, teď debutovala na MS

V osmnácti letech zamířila do Bělehradu sbírat hlavně právě nové poznatky.

Jak to chodí mezi světovou špičkou. Jak zvládat atmosféru dospělých světových šampionátů. Jak se popasovat s mnohem rychlejšími soupeřkami, než na které je zvyklá.

„Uspět ve sprintech je velmi těžké. Už jen to, že splnila ostrý limit na mistrovství světa, je úspěch,“ povídal šéftrenér Pavel Sluka. „Pojede tam sbírat zkušenost a třeba si znovu vylepší osobní rekord.“

První se Kubíčkové splnilo, druhé nikoliv.

Když vstupovala na ovál a rozhlédla se kolem, mohla si všímat světových hvězd. „Bylo zajímavé vidět takovou elitu,“ říkala. „Ale já se chtěla hlavně soustředit spíše na sebe.“

Účast na halovém vrcholu v jejích předsezonních plánech nefigurovala. Upínala se hlavně na domácí šampionáty, a proto když v Bělehradě vyběhla, už nebyla v takové formě jako dřív.

„Přeci jen dva týdny od mistráku dospělých, čtyři od juniorských je dlouhá doba,“ vykládala.

Přesto ale věřila, že by za jistých okolností, mohla by postoupit do semifinále.

Kubíčková nastoupila v závěrečném šestém rozběhu. Věděla, že kromě umístění v první trojce by k postupu mohl stačit i čas 7,29, tedy o setinu lepší než je její čerstvé maximum z Ostravy.

„Doufala jsem, že to vyjde. Začátek byl dobrý, ale už to nejelo,“ vyprávěla.

Po vydařeném startu se propadala pořadím. Cílem nakonec proběhla sedmá a u jejího jména se rozsvítil výkon 7,38. Tedy nepostup.

„Bohužel. Myslím, že kdyby forma vydržela, tak by to na semifinále bylo. Doufala jsem, že třeba i trochu vylepším i osobák, ale už to nešlo,“ mrzelo ji.

Na vylepšení maxima bude mít v budoucnu ještě hodně šancí. A tak trochu se to od ní i očekává, vždyť patří mezi velké talenty české atletiky.

Je ze Šumperka, ve třinácti letech se dostala na anglické gymnázium v Olomouci a přešla i do Atletického klubu Olomouc.

Tam se poznala s trenérem Robertem Novotným, který ji vede až doposud. A jak!

V osmnácti už má za sebou účast na mistrovství světa juniorů v Nairobi, ve stejné kategorii byla i na evropském šampionátu v Tallinnu.

Je českou juniorskou rekordmankou, pátou ženou českých historických tabulek, ve kterých se dělí o místo s legendární Jarmilou Kratochvílovou.

„Na juniorský rekord jsem mířila. Byl to můj sen,“ vydechla zkraje března v Ostravě, když tuto metu splnila.

Její doménou nejsou jen rychlé časy, ale i módní účesy. „Jo jo, je to takový relax. Celkem si na vzhledu zakládám a snažím se na každý závod vymyslet něco jiného,“ povídala.

Což splnila i v Bělehradě.

Halové MS v atletice 2022 Servis iDNES.cz

Na víčkách měla stříbrné kamínky, ve vlasech si upletla copy. „Zas tak speciální to nebylo. Ono je těžké to hnát výš,“ smála se. „Trvalo to méně než jsem čekala. Čtyřicet pět minut make-up, patnáct minut vlasy.“

V tuto chvíli už má po halové sezoně. Žádné delší volno ji ale nečeká.

„Myslím, že to nakonec nebude ani týden, protože musíme začít s přípravou. Tu nejprve začneme zvolna, budeme ji hodně prokládat plaváním, jógou. Až pak začneme naplno,“ přiblížila.

A že to bude potřeba.

V letní sezoně by se ráda kvalifikovala na mistrovství světa juniorů, se štafetou by chtěla startovat i na mistrovství Evropy v Mnichově. „Uvidíme, jak to nakonec dopadne,“ říká.

Zkušenosti z Bělehradu by jí k tomu mohly pomoci.